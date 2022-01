Dopo un periodo di relativa stasi il mercato degli aspirapolvere robot sta osservando una forte crescita, grazie soprattutto a parecchie novità introdotte dai produttori specializzati. Uno dei più attivi in questo senso è Dreame, compagnia che orbita nell’ecosistema Xiaomi pur senza esserne strettamente legata, che avvia oggi la prevendita sui mercati europei del suo nuovo gioiello.

Si chiama Dreame Bot W10 e introduce alcune importanti novità che aiutano a migliorare ulteriormente la pulizia degli ambienti domestici. Si tratta di un robot dotato di un doppio mocio rotante, con una stazione automatica di pulizia per ridurre al minimo la necessità di intervento da parte dell’utente.

Dreame Bot W10, tutto in un solo dispositivo

A differenza della maggior parte dei robot aspirapolvere 2 in 1, che fanno affidamento su un normale panno in microfibra bagnato per raccogliere lo sporco, il nuovo Dreame Bot W10 è dotato di un doppio mocio rotante, che esercita una pressione sul pavimento per rimuovere anche lo sporco più difficile e raccogliere eventuali particelle sfuggite alla spazzola principale.

I due elementi rotanti sono realizzati con materiali compositi, con un panno spugna che trattiene l’acqua senza lasciare pozze sul pavimento, e si muovono a 180 giri al minuto con una pressione di 10 N che garantisce un ottimo livello di pulizia. A intervalli regolari il robot torna alla base per risciacquare i panni, che vengono successivamente asciugati con un getto d’aria riscaldata per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori.

Ottime anche le potenzialità della parte aspirante, con 4.000Pa di forza di aspirazione, regolabili su quattro diversi livelli, una spazzola principale da 20 centimetri con un design che riduce gli ingarbugliamenti. Il contenitore per la raccolta dello sporco ha una capacità di 450 ml, permettendovi quindi di svuotarlo a intervalli più lunghi.

Nella base di ricarica sono presenti due taniche, entrambe da 4 litri, per l’acqua pulita utilizzata per lavare i due moci e per quella sporca, da svuotare regolarmente per evitare la formazione di cattivi odori. Visti i frequenti ritorni alla base per il risciacquo dei panni, Dreame Bot W10 è dotato di una batteria da ben 6.400 mAh, una capacità mai vista prima su questo genere di prodotti, in grado di garantire oltre tre ore di autonomia e consentire la pulizia anche di grandi superfici.

Evoluto anche il sistema di navigazione, che può contare sul sistema LiDAR, basato sul laser presente torretta superiore, e su un algoritmo SLAM che permette di mappare in maniera accurata gli ambienti. Attraverso la companion app è possibile gestire diversi piani dell’abitazione, scegliere l’ordine di pulizia, pulire solo determinate stanze, creare delle barriere virtuali per evitare alcune zone della casa, o pulire solo alcune zone (ad esempio attorno al tavolo nella sala da pranzo).

Tramite l’applicazione potrete anche selezionare la modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio o pulizia combinata per la massima igiene. Non manca ovviamente la possibilità di controllare il funzionamento del robot attraverso i principali assistenti vocali, per integrarlo alla perfezione nel proprio sistema domotico.

Strepitosa offerta di lancio

Dreame Bot W10 è disponibile in pre ordine su Goboo, store online che opera con magazzini europei, con una straordinaria promozione di lancio. Il prezzo di listino del nuovo aspirapolvere è di 1.099 euro ma Goboo lo offre già a 899 euro, un ottimo prezzo viste le caratteristiche.

In occasione del lancio però è possibile risparmiare ben 100 euro semplicemente versando un acconto di 30 euro, per saldare la cifra rimanente al momento della spedizione. Dovrete infatti pagare 789,99 euro, per una spesa totale di 819,99 euro. Non dimenticate però di applicare il coupon GBDM5 che vi permetterà di risparmiare altri 5 euro, per un costo finale di soli 814,99 euro. A seguire il link per l’acquisto, qui invece trovate maggiori dettagli sul prodotto.

Acquistate Dreame Bot W10 su Goboo

Informazione Pubblicitaria