In questi anni abbiamo potuto apprezzare l’enorme lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, impegnato in un continuo miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea attraverso la risoluzione dei bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Tra le novità in fase di introduzione vi è anche quella in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di ottenere supporto direttamente all’interno di una chat di WhatsApp.

Si tratta di una funzione già emersa all’inizio dello scorso anno in una versione beta di WhatsApp per Android e che ora è stata implementata anche in una versione beta per iOS.

Il team di WhatsApp negli scorsi mesi non ha più fornito supporto attraverso tale sistema ma pare che in queste ore qualcosa sia cambiato e andando nelle Impostazioni dell’app e quindi selezionando Aiuto e Contattaci è possibile ricevere assistenza direttamente da una chat (questo tipo di conversazioni è sempre contrassegnato da un segno di spunta verde verificato, quindi gli utenti possono essere certi che sia il team di WhatsApp a contattarli).

Nel momento in cui si contatta il team dell’applicazione, alcune informazioni (come il numero di telefono, il tipo di connessione, la versione dell’app, ecc.) vengono condivise per aiutare chi deve fornire il supporto richiesto.

Allo stato attuale tale funzionalità è stata implementata solo per alcuni beta tester e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile dell’app.

Come provare le novità di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata attraverso il seguente badge:

