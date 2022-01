Da AnTuTu arriva la classifica degli smartphone Android più potenti tra quelli che a dicembre 2021 hanno usato questa popolare piattaforma di test benchmark.

Ricordiamo che la classifica di AnTuTu prende in considerazione i risultati medi ottenuti da ciascuno smartphone e quella di cui ci occupiamo oggi si riferisce al mercato globale.

Gli smartphone Android più potenti a dicembre secondo AnTuTu

Per quanto riguarda gli smartphone di fascia alta non vi sono grandi novità rispetto al mese precedente: la classifica è dominata dai device animati dai processori Qualcomm Snapdragon 888 e Snapdragon 888 Plus (ciò vale per tutte le dieci posizioni) e sarà in quella di gennaio che faranno capolino i primi modelli dotati della nuova CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il primo posto della classifica di AnTuTu è occupato da Nubia Red Magic 6 con 860.559 punti, seguito da ASUS ROG Phone 5s Pro con 838.937 punti e da ASUS ROG Phone 5 con 823.213 punti.

Fuori dal podio troviamo nell’ordine Realme GT con 815.928 punti, iQOO 7 con 815.414 punti, Motorola Moto G200 5G con 804.693 punti, OnePlus 9 Pro con 797.839 punti, Sony Xperia 1 III 5G con 795.952 punti, OnePlus 9 con 787.905 punti e Xiaomi Mi 11i con 779.736 punti.

I modelli più performanti nella fascia media

Passando alla fascia media, secondo il database di AnTuTu gli smartphone più potenti a dicembre 2021 sono stati Realme GT Master con 538.461 punti, seguito da Xiaomi Mi 11 Lite con 524.779 punti e Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE con 508.631 punti.

Dal quarto al decimo posto troviamo HONOR 50 con 506.931 punti, Samsung Galaxy A52s 5G con 500.413 punti, Samsung Galaxy M52 5G con 492.298 punti, OPPO Reno6 5G con 433.447 punti, Xiaomi Mi 10T Lite 5G con 389.879 punti, Realme 7 5G con 381.511 punti e OPPO Reno5 A con 377.723 punti.

In questa classifica a farla da padrona è sempre Qualcomm (soprattutto con la CPU Snapdragon 778G) anche se pure la rivale MediaTek riesce a conquistare un paio di posizioni.

Appuntamento alla classifica di gennaio 2022.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android del mese