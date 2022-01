Il motto della casa Stark, noto a tutti gli amanti di Game of Thrones, è “Winter is coming” ed è quello che sta succedendo su GoDeal24, noto store online specializzato nella vendita di codici di attivazione per prodotti Microsoft ma non solo.

Insieme all’inverno solitamente arriva il freddo, ma da un paio d’anni a questa parte è accompagnato da una recrudescenza del virus che sta costringendo in casa milioni di persone. In molti casi infatti viene chiesto ad alcune categorie di lavoratori di svolgere le proprie attività da casa, per ridurre al minimo la diffusione dei contagi e per la propria salute personale.

Ecco che per molti scatta la corsa alla licenza di Windows o di Office, spesso mancanti sui computer di casa, o all’aggiornamento per poter svolgere correttamente le proprie mansioni. GoDeal24 viene ancora una volta in soccorso con una nuova promozione che permette di portarsi a casa Windows 11 a zero euro. Incredibile? Scoprite come approfittare di questa incredibile promozione.

Windows 11 a zero euro

Avete letto bene, con GoDeal24 potete portarvi a casa Windows 11 a zero euro, una soluzione perfetta per chi ha assemblato una nuova build o non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento, che potrebbe richiedere ancora diverse settimane.

Se vi trovate nella condizione di lavorare da casa, è probabile che dobbiate acquistare anche una chiave per attivare una versione di Office e in questo caso scatta la promozione: acquistando una chiave di Office, in un a qualsiasi versione tra Office 2016 e il nuovissimo Office 2021, riceverete in regalo una chiave di Windows 11 Professional. Ecco i prezzi e i link per acquistare le chiavi in oggetto:

Avete già una licenza valida di Office? Nessun problema, potete limitarvi a comprare la licenza di Windows 10 o di Windows 11 che più vi aggrada, scegliendo tra queste proposte:

Per ottenere il prezzo indicato vi basterà utilizzare il codice EGD50 che applica uno sconto del 50%. In questo modo potrete installare Windows sul vostro PC o effettuare l’aggiornamento da una versione precedente, per essere in regola con il vostro lavoro.

GoDeal24 ha pensato anche a quegli utenti che necessitano di più chiavi, magari per sistemare fisso e portatile, o per tutti i PC di casa. Con il codice EGD62 potete avere uno sconto del 62% e risparmiare in maniera significativa sull’acquisto delle chiavi necessarie:

Per finire vi segnaliamo alcuni strumenti che potranno rivelarsi molto utili nel lavoro di tutti i giorni, per migliorare le prestazioni del computer e per tenerlo al riparo da minacce varie:

Acquistando da GoDeal24 riceverete in pochi minuti una mail con i codici acquistati e le istruzioni per scaricare i relativi software dal sito del produttore, per essere immediatamente operativi. In caso di problemi, o per richieste di informazioni, potete rivolgervi al servizio clienti che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria