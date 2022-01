In questi anni il settore delle applicazioni mobile ha fatto registrare notevoli progressi e ciò anche durante i periodi di grave crisi economica generata dalla pandemia di Coronavirus, che probabilmente ha finito per dare una grossa mano al mercato delle app, in quanto sono radicalmente cambiate le abitudini e le necessità degli utenti.

Il team di App Annie Research ha pubblicato lo State of Mobile 2022 Report, ossia una guida che offre agli sviluppatori e agli addetti ai lavori uno sguardo sul mercato mobile e prova a indirizzarli su come sfruttare i relativi dati per promuovere la crescita delle proprie soluzioni e ampliare sempre più la base di utenza.

Si preannuncia un grande anno per il settore delle app mobile

Lo staff di App Annie ci tiene a mettere in evidenza alcuni degli aspetti chiave da cui si parte in vista dei prossimi 12 mesi:

sulle app mobile si trascorre sempre più tempo, tanto che nei principali mercati si arriva a una media di 4,8 ore al giorno (con un aumento del 30% in due anni)

gli utenti stanno dedicando sempre più la loro attenzione e i loro investimenti ai dispositivi mobile, con oltre 320.000 dollari passati attraverso gli app store ogni minuto nel corso del 2021 (con un aumento di quasi il 20% rispetto ai dati relativi al 2020)

nel 2021 sono state scaricate 230 miliardi di app (oltre 435.000 al minuto a livello globale), con un aumento del 5% su base annua

se nel 2021 le spese pubblicitarie nel settore mobile hanno superato i 295 miliardi di dollari, nel corso del 2022 dovrebbero arrivare a toccare quota 350 miliardi di dollari

A dire di App Annie, il 2022 è destinato a battere i record degli anni passati e a confermare il rafforzamento del settore mobile in un’economia trasformata che fa affidamento sulla socializzazione digitale, sul lavoro ibrido e sull’intrattenimento mobile.

