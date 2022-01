Si chiama Wordle ed è un nuovo gioco basato sul Web che è ormai divenuto virale, diventando il passatempo di un sempre più grande numero di persone.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di un gioco di parole, sviluppato da Josh Wardle, un ingegnere software che vive a Brooklyn.

L’enorme successo (soprattutto negli Stati Uniti) di Wordle ha portato probabilmente tante persone a cercare sul Google Play Store la relativa applicazione per dilettarsi con tale passatempo, trovando due app che tuttavia non hanno nulla a che vedere con esso (sono state pubblicate prima ancora della sua creazione):

C’è da precisare che non si tratta di app clone (anche se è probabile che in futuro ne possa spuntare qualcuna) mentre l’unica app che ha provato a sfruttare il successo di Wordle clonando tale gioco è al momento presente sull’App Store.

Come giocare a Wordle su Android

Non tutti sanno che Worlde è disponibile soltanto sul sito Web ufficiale mentre non ha un’app dedicata ai dispositivi mobile. Ciò non significa che gli utenti Android dovranno accontentarsi di usare una pagina Web per giocare, in quanto è possibile aggiungere il sito del gioco ai segnalibri sulla schermata iniziale e, nel momento in cui viene toccato, Wordle si aprirà a schermo intero senza che la barra di ricerca del browser sia d’intralcio.

In pratica, sarà possibile usufruire di un’esperienza simile a quella offerta da un’app Android nativa.

Se desiderate provare Wordle e scoprire quali siano le ragioni del suo enorme successo non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà sul sito ufficiale del gioco e quindi cliccare sul tasto menu con i tre punti in alto a destra e, dall’elenco che si apre, selezionare “Aggiungi alla schermata Home” (ciò posizionerà sulla schermata iniziale un collegamento al gioco, che verrà riprodotto a schermo intero).

Buon divertimento.