Se dovessimo parlare di servizi di messaggistica, sicuramente due app che ci verranno in mente sarebbero WhatsApp e Signal. Si tratta di due servizi che hanno un insieme di funzionalità simili, oltre che il supporto alla crittografia end-to-end e, adesso, anche una persona in comune.

Nuovo anno, nuovo CEO

Con un post sul blog ufficiale di Signal, Maxie Marlinspike, creatore dell’app, ha annunciato che si dimetterà dal ruolo di CEO di Signal Messenger LLC, nominando Brian Acton ad interim, mentre si concentra sulla ricerca di nuovi candidati per questo ruolo.

Acton ha co-creato WhatsApp insieme a Jan Koum nel 2009, inoltre ha co-fondato e finanziato la Signal Foundation (società madre di Signal), con Marlinspike CEO dal 2017, attualmente presidente esecutivo. Questo ruolo però sarà temporaneo e durerà finché l’azienda non avrà trovato un nuovo CEO esterno. Tuttavia rimarrà nel consiglio di amministrazione, quindi il suo coinvolgimento in Signal, a quanto pare, non cesserà.

Continuerò a rimanere nel consiglio di amministrazione di Signal, impegnato ad aiutare a manifestare la missione di Signal da quel ruolo, e passerò come CEO nel prossimo mese per concentrarmi sulla ricerca dei candidati. Brian Acton, che fa anche parte del consiglio della Signal Foundation, e che si è offerto volontario per ricoprire il ruolo di CEO ad interim durante il periodo di ricerca. Ho piena fiducia nel suo impegno per la missione e nella capacità di facilitare la squadra per questo momento.

Potrebbe interessarti: Telegram non è un’applicazione sicura secondo il fondatore di Signal