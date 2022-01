Presentato nello scorso mese di agosto, Samsung Galaxy Z Flip3 5G è uno smartphone pieghevole che riprende nel design i vecchi telefoni cellulari a conchiglia, coniugando alla perfezione dimensioni ridotte e grande schermo.

Super offerta per Galaxy Z Flip3 da MediaWorld

La nota catena di elettronica di consumo MediaWorld, offre la possibilità di portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip3 5G a un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto ai 1049 euro che rappresentano il prezzo di listino.

Si parte immediatamente con uno sconto nella pagina di 300 euro, portandolo a 749 euro, e grazie al coupon sconto che si applica automaticamente una volta aggiunto nel carrello, si abbatte il prezzo di ulteriori 300 Euro arrivando così a 449 Euro.

Ricordiamo che il pieghevole Samsung utilizza una piattaforma Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, schermo interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz e schermo esterno Super AMOLED da 1,9 pollici. Sono presenti due fotocamere posteriori, da 12 megapixel e una frontale da 10 megapixel. Ulteriori informazioni nella nostra recensione di Galaxy Z Flip3.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare uno smartphone pieghevole questa offerta di MediaWorld fa indubbiamente per voi. A seguire il link per l’acquisto:

Acquista Galaxy Z Flip3 a 449 Euro da MediaWorld – anche nella colorazione Verde

Lo sconto ulteriore è visibile automaticamente a carrello. Se al primo “Aggiungi a carrello” vi dà errore, provate una seconda volta.