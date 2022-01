Dopo aver rilasciato informazioni con il contagocce per diverse settimane, DOOGEE ha finalmente rotto gli indugi su DOOGEE V20, il nuovo rugged phone destinato a cambiare completamente il modo in cui viene vista questa tipologia di prodotti.

DOOGEE V20 ha una data di lancio

Sarà ancora una volta AliExpress la piattaforma destinata a lanciare sui mercati internazionali il nuovo smartphone targato DOOGEE, che potrà essere pre ordinato a partire dal prossimo 21 febbraio 2022.

DOOGEE V20 sarà il primo rugged phone a utilizzare uno schermo AMOLED, con risoluzione FullHD e diagonale di 6,43 pollici, per una miglior visione dei contenuti in ogni situazione, sia negli interni più bui che sotto la luce diretta del sole.

Quello frontale non è però l’unico schermo dello smartphone, visto che DOOGEE ne ha posizionato uno anche sul retro, in prossimità della fotocamera. Si tratta di un piccolo pannello da 1,05 pollici, perfetto per visualizzare l’ora ma anche per mostrare altre informazioni utili.

A proposito di fotocamera, il sensore principale della fotocamera posteriore ha una risoluzione di 64 megapixel, ed è affiancato da un sensore da 20 megapixel per la visione notturna e da un sensore da 8 megapixel per gli scatti grandangolari. E nella parte frontale, con una soluzione di tipo punch hole, trova posto un sensore da 16 megapixel per i selfie.

Sotto la scocca, adeguatamente protetta e certificata IP68&IP69K e MIL-STD-810, troviamo un chipset con CPU octa core affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna di tipo UFS. La batteria da 6.000 mAh è sufficiente a coprire anche la giornata più impegnativa, e non sarà affatto complicato utilizzare DOOGEE V20 per due giorni, ed è supportata da una ricarica rapida cablata a 33 watt e da una wireless a 15 watt.

L’appuntamento con DOOGEE V20 è su AliExpress, raggiungibile utilizzando il link sottostante, a partire da 21 febbraio. Il prezzo di listino sarà di 399 dollari, circa 351 euro, ma per i primi 1.000 acquirenti lo smartphone sarà scontato a soli 299 dollari, circa 263 euro.

Preordina DOOGEE V20 su AliExpress

Informazione Pubblicitaria