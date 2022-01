Nel panorama attuale, dove il mercato è letteralmente inondato di nuovi dispositivi, i produttori fanno a gara per implementare sui propri prodotti le funzioni più utili e richieste. Solitamente il focus principale si concentra su prestazioni generali e qualità fotografica, ma anche il comparto audio ha una notevole importanza. Lo dimostrano le collaborazioni che i brand di telefonia pongono in essere con aziende specializzate, come per esempio la recente collaborazione di Xiaomi con Harman Kardon.

Proprio Xiaomi ha depositato un brevetto per implementare, nei suoi futuri smartphone, un sistema di altoparlanti con cover meccanica. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Xiaomi vuole portare un altoparlante con cover meccanica per un audio stereo simmetrico di alta qualità

A febbraio 2021, Pechino Xiaomi Mobile Software, ha depositato presso l’USPTO (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti) un brevetto riguardante una “struttura, metodo, apparato e dispositivo elettronico di regolazione della modalità di uscita audio”. Lo stesso documento è stato anche depositato presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) con l’indicazione “Copertura mobile per l’apertura di un dispositivo mobile”. In seguito alle approvazioni del 22 e 23 dicembre 2021, la documentazione è stata inclusa nel database WIPO (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). Lo scopo di questo brevetto è quello di creare un sistema di altoparlanti unico, in grado di garantire un’ottima qualità del suono sia in modalità vivavoce che in modalità cornetta.

Dalle immagini depositate si può notare, nella parte superiore dello smartphone, un altoparlante con copertura mobile che può quindi essere aperta o chiusa. È stata installata una piccola guida di scorrimento per gestire la cover, quando l’utente riproduce musica in vivavoce il coperchio si apre e il suono esce direttamente dallo speaker. Quando invece si vuole effettuare una chiamata utilizzando la classica capsula auricolare, il sistema provvede alla chiusura della cover, in modo che le onde sonore vengano direzionate esclusivamente verso il lato del display, permettendo di beneficiare di una maggiore qualità audio della chiamata. Nonostante il sistema si occupi in autonomia di gestire la parte meccanica, l’utente ha comunque la possibilità di scegliere tra le due modalità.

Dalle immagini possiamo anche notare la presenza dell’alloggiamento per un jack audio da 3,5 mm, non vi è infatti necessità di spazio extra per questa componente in quanto Xiaomi è in grado di cambiare la direzione delle onde sonore attraverso la copertura. Il brand inoltre vuole aggiungere un secondo speaker nella parte inferiore del telefono, in modo da fornire un audio stereo simmetrico di alta qualità.

Non è la prima volta che un produttore di smartphone implementa un altro speaker nella parte superiore dei propri dispositivi, ma solitamente questi restituiscono un audio di qualità inferiore rispetto alla stessa componente posta nella parte inferiore. Staremo a vedere se questa soluzione di Xiaomi potrà sopperire a questo inconveniente, e portare i suoi dispositivi su un gradino più alto rispetto ai competitor, almeno per quel che riguarda la qualità audio. Qualora foste interessati ai dettagli tecnici potete prenderne visione qui e qui.