Continuano le novità in casa WhatsApp, il cui team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò non soltanto per gli utenti “normali” ma anche per quelli business.

Migliora la ricerca per WhatsApp Business

E così il team dell’applicazione ha dato il via al rilascio di una una funzionalità per gli account business grazie alla quale è possibile filtrare chat e messaggi utilizzando degli appositi filtri avanzati: nel momento in cui tale feature viene abilitata, infatti, verranno aggiunte le nuove opzioni Contatti, Non contatti e Non letti.

Nel momento in cui si utilizzano queste opzioni, è possibile visualizzare rapidamente i risultati che soddisfano le proprie condizioni di ricerca ed è persino possibile combinare diversi filtri (come, ad esempio, cercare foto da non contatti).

Al momento tale nuova funzionalità è stata rilasciata solo su WhatsApp Business beta (sia per Android che per iOS) mentre stando alle informazioni attuali il team del servizio di messaggistica istantanea non ha in programma di implementarla anche nella versione normale dell’app, ritenendola superflua per gli utenti “normali”.

Gli utenti che non hanno ancora ricevuto questa funzionalità non devono fare altro che avere un po’ di pazienza e attendere che anche il loro account venga incluso tra quelli per i quali è disponibile.

Come provare le ultime versioni beta

Allo stato attuale il programma beta di WhatsApp Business per Android è al completo e non vengono accettati nuovi tester (potete trovare la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo questo link) ma è possibile scaricare i file APK delle varie versioni rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

