Si chiama Pantone SkinTone Validated ed è un nuovo programma lanciato da Pantone (e in attesa di brevetto) dedicato ai produttori di smartphone, TV, display e stampanti.

L’idea di Pantone, azienda specializzata in strumenti professionali per il colore, è quella di mettere a disposizione dei produttori di dispositivi tecnologici una soluzione che consenta loro di testare i propri device per la riproduzione autentica dei Pantone SkinTones.

Pantone fornisce il proprio contributo all’inclusività

In pratica, tale nuovo programma contribuirà a fornire alle aziende e ai consumatori la certezza che i colori che vedono sui dispositivi testati possono riprodurre autenticamente i toni della pelle, così come definiti dalla guida Pantone SkinTone.

Pantone SkinTone Validated è un’estensione di Pantone Validated, un programma di certificazione che evidenzia se un display elettronico o un dispositivo di stampa può riprodurre autenticamente gli standard di colore del Pantone Matching System.

Per le aziende tecnologiche ottenere la certificazione Pantone SkinTone Validated rappresenterà un aiuto notevole per riuscire ad attrarre i consumatori che apprezzano i prodotti che realizzano l’autenticità nella visualizzazione dei colori del mondo reale, ovviamente con particolare riferimento alla tavolozza mondiale di tonalità della pelle.

Pantone ci tiene a ricordare che, sulla base di migliaia di misurazioni della pelle umana effettuate su una vasta gamma di etnie e gruppi di età, la Guida Pantone SkinTone cataloga 110 colori di tonalità della pelle unici.

Uno dei primi produttori tecnologici a collaborare con il programma Pantone SkinTone Validated è BenQ Displays, divenuta così una delle prime aziende a poter vantare la certificazione per le tonalità della pelle per i suoi display desktop (mostrati al CES 2022).

In un particolare momento storico in cui l’inclusività è così importante, anche in ambito tecnologico, Pantone ritiene di avere un vero e proprio asso nella manica. Sarà interessante scoprire se saranno tanti i produttori mobile a decidere di sfruttare il suo programma per i propri device.