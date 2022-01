Dall’India arriva la notizia del lancio di Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge ed è quest’ultimo il modello più interessante, in quanto è in grado di supportare la ricarica rapida fino a 120 W.

Si tratta, in sostanza, di due smartphone identici per la maggior parte delle caratteristiche: l’unica differenza è rappresentata dal comparto batteria, che sul modello “base” ha una capacità di 5.160 mAh e una velocità di ricarica massima di 67 W mentre in quello HyperCharge la capacità è di 4.500 mAh e la velocità di ricarica si spinge fino a 120 W.

La scheda tecnica di Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge

Queste le caratteristiche dei due nuovi smartphone di Xiaomi:

display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 360 Hz, HDR10, luminosità 1.200 nit e Corning Gorilla Glass 5

processore MediaTek Dimensity 920 con GPU Mali G68 MC4

6 GB o 8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione via MicroSD)

fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Samsung HM2 da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno macro da 2 megapixel

scocca in policarbonato con certificazione IP53

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato

5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

batteria da 4.500 mAh con ricarica a 120 W (modello HyperCharge) e da 5.160 mAh con ricarica a 67 W (modello base)

MIUI 12.5 basata su Android 11

dimensioni: 163,65 x 76,19 x 8,34 mm

peso: 204 grammi (modello HyperCharge) – 207 grammi (modello base)

colori: Pacific Pearl, Stealth Black, Camo Green, Purple Mist

Per quanto riguarda Xiaomi 11i HyperCharge, a dire del produttore cinese lo smartphone è in grado di ricaricarsi dallo 0% al 100% in appena 15 minuti.

Al momento non vi sono dettagli su una possibile commercializzazione di Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge anche nei Paesi europei e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese.

