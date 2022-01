Vodafone ha indetto un nuovo concorso tramite il quale verranno assegnati dei buoni regalo Zalando ai già clienti Vodafone Happy Black Limited Edition e a tutti coloro che attivano il servizio entro il 31 Gennaio 2022 e lo mantengono attivo almeno fino al 28 Febbraio 2022.

Il concorso in questione è rivolto a tutti i clienti dell’operatore che possono aderirvi tramite l’applicazione My Vodafone o recandosi presso i negozi Vodafone presenti nel territorio nazionale.

Vodafone mette in palio 500 buoni regalo Zalando

Dopo il 28 Febbraio 2022 e in tempo utile per l’estrazione finale, prevista entro il 21 Marzo 2022, sarà stilato l’elenco dei nuovi e già clienti Happy Black Limited Edition dal quale verranno estratti i 500 vincitori del buono regalo Zalando del valore di 10 euro e 200 riserve.

I buoni regalo saranno utilizzabili esclusivamente sul sito zalando.it o sull’App Zalando e non avranno scadenza né importo minimo d’utilizzo, tuttavia non potranno essere convertiti in denaro, né sostituiti in caso di perdita.

Per utilizzarli sarà necessario accedere o registrarsi a Zalando e inserire il codice del buono regalo all’interno della sezione “I miei buoni regalo”, oppure durante un acquisto nel campo dedicato ai coupon.

Il codice digitale necessario per fruire del buono regalo Zalando sarà inviato ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione attraverso un SMS.

Vodafone informa che l’estrazione finale verrà eseguita utilizzando un software di assegnazione casuale in presenza di un responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica. Eventuali premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficienza all’associazione Amici di Cometa Onlus ci Como.

