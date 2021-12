Sulla scia del successo ottenuto da Teclast T40 Plus, il produttore cinese ha presentato il suo nuovo tablet Android, che mantiene alcune delle funzioni del predecessore andando a migliorarlo sotto altri aspetti. Diamo quindi il benvenuto a Teclast T40 Pro, già disponibile su AliExpress a un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Teclast T40 Pro, non solo schermo

Il pezzo forte del nuovo tablet è ovviamente lo schermo da 10.4″con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) racchiuso in uno chassis unibody metallico dalle linee eleganti, rifinito con un processo di sabbiatura che lo rende morbido al tatto. Nella cornice sottile sono presenti, oltre alla fotocamera frontale da 8 megapixel, anche un sensore di prossimità e di luminosità, per gestire in maniera intelligente le notifiche e lo schermo.

Il cuore di Teclast T40 Pro è un chipset UNISOC Tiger T618 con processo produttivo a 12 nanometri, con CPU octa core affiancata da una GPU ARM Mali-G52 a 850 MHz, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, in grado di fornire ottime prestazioni.

Migliora il comparto fotografico, che oltre alla già citata fotocamera frontale può contare su un sensore posteriore da 13 megapixel realizzato da Sony, per catturare in maniera chiara i momenti più importanti della vostra giornata. La connettività non è da meno, con il supporto alle reti WiFi dual band e con il Bluetooth 5.0, per gestire con semplicità le connessioni con gli accessori. Non va inoltre trascurata la presenza di uno slot dual SIM, con il secondo slot condiviso con quello per la microSD, in grado di supportare le reti 4G/VoLTE, per essere connessi anche in viaggio o fuori casa.

Previous Next Fullscreen

E se volete un compagno di viaggio affidabile, sappiate che Teclast T40 Pro è in grado di agganciarsi ai quattro principali sistemi di navigazione, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou, oltre a disporre del sistema A-GPS per agganciare più rapidamente il segnale.

Teclast non ha trascurato il comparto audio, inserendo ben quattro altoparlanti nel suo dispositivo, oltre a un amplificatore digitale a 4 vie. In questo modo film e giochi risulteranno maggiormente immersivi e coinvolgenti per l’utente.

Potete acquistare Teclast T40 Pro su AliExpress a circa 250 euro utilizzando il link sottostante.

Acquistate Teclast T40 Pro su AliExpress

Informazione Pubblicitaria