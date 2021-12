A pochi giorni dalla fine dell’anno Blackview, produttore specializzato nella realizzazione di rugged phone, ha annunciato il suo nuovo modello di punta, Blackview BV8800. La compagnia continua ad alzare l’asticella delle prestazioni e della qualità, con un dispositivo davvero interessante. In attesa della sua commercializzazione, in programma per il 10 gennaio 2022, andiamo a farne la conoscenza dettagliata.

Blackview BV8800, fotografia e schermo di qualità

Blackview BV8800 è un rugged phone senza compromessi, pensato per chi fa una vita o un lavoro all’aria aperta e ha bisogno di una connessione stabile, di un buon sistema di navigazione e di una fotocamera di qualità, per catturare momenti unici della propria giornata.

Si parte da un nuovo schermo con refresh a 90 Hz, in grado quindi di proporre immagini più fluide per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza utente. Blackview ha scelto un pannello FullHD+ (2408 x 1080 pixel) di tipo IPS da 6,598 pollici, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale.

Sotto la scocca, abbondantemente protetta da cadute, urti e immersioni grazie alle certificazioni IP68&IP69K e MIL-STD-810H, trova posto un MediaTek Helio G96 con CPU octa core a 2,05 GHz e GPU ARM Mali-G57, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale ISOCELL JN1 da 50 megapixel, con una maggiore sensibilità alla luce e una resa dei colori fedele all’originale, che tradotto in soldoni significa foto migliori, Ritorna il sensore da 20 megapixel per la visione notturna, che permette di scattare anche in situazioni di buio completo, ideale per chi lavora di notte o cerca animali notturni, insieme a un sensore da 8megapixel con lente ultra grandangolare e .un sensore ausiliario Nella parte frontale trova invece posto un sensore da 16 megapixel per selfie di buona qualità.

Di ottimo livello anche la connettività, che include il supporto alle reti WiFi dual band, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS, GLONASS, Beidou e Galileo per un posizionamento perfetto in ogni parte del globo. Completano la dotazione un connettore USB Type-C e un lettore di impronte digitali.

Curata come di consueto l’autonomia, grazie a una massiccia batteria da 8.380 mAh in grado di garantire un’autonomia elevata, ideale quindi per le escursioni di diversi giorni, Va inoltre segnalata la presenza della ricarica rapida a 33 watt che permette di avere la batteria completamente carica in appena un’ora e mezza.

Il sistema operativo, infine, è Doke OS 3.0, basato su Android 11, che fa il suo debutto proprio sul nuovo rugged phone, con gesture più intuitive, numerose funzioni intelligenti e numerose altre novità software. Potete scoprire tutti i dettagli sul nuovo smartphone visitando la pagina dedicata su AliExpress, da dove potrete acquistare Blackview BV8800 a partire da; 10 gennaio 2022 al prezzo di 199,99 dollari () con uno sconto di 100 dollari rispetto al prezzo di listino.

Informazione Pubblicitaria