Continuiamo a scoprire le nuove funzionalità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di WhatsApp con l’obiettivo di rendere questo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma sempre più ricco e piacevole da utilizzare.

Ebbene, tra le novità che presto potrebbero arrivare per gli utilizzatori di tale servizio vi è anche quella studiata per rendere più semplici le ricerche di aziende che si trovano nelle proprie vicinanze e ciò attraverso dei filtri e un’apposita interfaccia.

Ecco come dovrebbe apparire la nuova funzione:

Così come viene mostrato da tale screenshot, nel momento in cui si effettua una ricerca all’interno di WhatsApp, gli utenti visualizzano una nuova sezione chiamata “Businesses Nearby” e che racchiude diversi filtri (come ad esempio ristoranti, abbigliamento, ecc.) che, una volta che vengono selezionati, mostrano un elenco di possibili aziende che si trovano nelle vicinanze e che appartengono a quella determinata categoria.

Tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi Android ma dovrebbe essere implementata anche in quella per iOS. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione degli utenti beta né su quanto tempo bisognerà attendere prima di vederla implementata in una release stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare le versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le varie versioni di questa popolare app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

