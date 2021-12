Hanno da poco preso il via i “Mega Sconti” di MediaWorld, una delle principali catene di elettronica di consumo che operano in Italia, e strano a dirsi è presente un solo smartphone, recentissimo e che ha segnato un grande ritorno sul mercato italiano. Parliamo di HONOR 50, il primo rilasciato dal produttore cinese dopo il distacco da Huawei in seguito alle note vicissitudini legate al ban da parte del governo Trump

HONOR 50 in offerta da MediaWorld

Dotato dei servizi Google, visto che non è soggetto alle restrizioni legate al brand Huawei, HONOR 50 segna il ritorno sui mercati europei, incluso quello italiano, del brand acquisito da una cordata di società cinesi. Tra i suoi punti di forza una fotocamera posteriore da 108 megapixel, la connettività 5G garantita dal chipset Snapdragon 778G affiancato, nella versione proposta da MediaWorld, da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità.

Ovviamente non va scordato lo schermo OLED da 6,57 pollici con risoluzione FullHD+ e soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, e con frequenza di refresh a 120 Hz che farà felici gli appassionati di gaming e non solo. La batteria da 4.300 Mah, supportata da una ricarica rapida a 66 watt, permette di coprire senza problemi una classica giornata lavorativa, anche particolarmente impegnativa.

In occasione dei Mega Sconti di MediaWorld potete acquistare HONOR 50 a 449 euro invece di 529 euro utilizzando il link sottostante.

Acquista HONOR 50 a 449 euro su MediaWorld