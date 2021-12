Vodafone ha annunciato una nuova e interessante promozione riservata ai propri clienti: si chiama “Samsung Galaxy Watch 4 in regalo”. È infatti possibile ricevere in regalo lo smartwatch a seguito dell’acquisto del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fino al prossimo 24 dicembre.

A chi è rivolta la promozione?

L’operazione a premi, attualmente pubblicizzata con un banner all’interno dell’app My Vodafone, è destinata a tutti i clienti dell’operatore che abbiano una SIM (voce/voce-dati) a uso privato ricaricabile o in abbonamento, oppure un abbonamento ai servizi di rete fissa sempre in ambito privato. In ambo i casi è necessario aver installato sul proprio smartphone My Vodafone.

Come partecipare

Come già detto è necessario avere sul proprio smartphone l’applicazione dell’operatore, in quanto proprio tramite essa, Vodafone proporrà ai suoi clienti offerte personalizzate per l’acquisto rateizzato di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Un esempio riporta un piano da 24 rate mensili di 19,99 euro l’una senza anticipo, essendo tuttavia in previsione offerte personalizzate queste potrebbero variare da cliente a cliente.

I clienti che volessero maggiori informazioni circa l’offerta loro riservata, possono richiederle attraverso la funzione chat dell’applicazione stessa, qualora in seguito volessero aderire alla promozione verranno contattati telefonicamente da un operatore per concludere l’acquisto tramite ordine telefonico. Vodafone chiederà al cliente tutti i dati necessari, tra cui ovviamente quelli inerenti la carta di credito (unico sistema di pagamento accettato) sulla quale verranno addebitati i costi di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

Concluso l’acquisto e ricevuto al proprio domicilio il pieghevole di Samsung, senza aver ovviamente esercitato il diritto di recesso, il cliente avrà diritto al Galaxy Watch 4 in regalo (valore 269,99 euro) che verrà consegnato presso la sua abitazione entro il 31 gennaio 2022. E voi? Siete clienti Vodafone? Correte a controllare quale offerta personalizzata vi riserva l’operatore.