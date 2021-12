All’inizio di questo mese il team di Samsung ha rilasciato un aggiornamento per l’applicazione Galaxy Watch4 Plugin, introducendo una watch face dedicata alle imminenti festività natalizie e risolvendo un bug ma, a quanto pare, tale release dell’app porta con sé un nuovo problema per i possessori di Samsung Galaxy Watch4.

In Rete, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che si lamentano dell’impossibilità di collegare Samsung Galaxy Watch4 a smartphone di altri produttori dopo avere installato l’aggiornamento di tale applicazione.

Un fastidioso problema per chi usa Samsung Galaxy Watch4

Stando a quanto è possibile apprendere, l’app Galaxy Watch4 Plugin chiede agli utenti di aggiornare per continuare a usarla anche se non è ancora disponibile un update più recente e, purtroppo, allo stato attuale non ci sarebbe nemmeno una soluzione alternativa.

Anche nel caso in cui si provasse a disinstallare e reinstallare l’applicazione, alla sua apertura ci si ritroverebbe bloccati sulla medesima schermata di “aggiornamento”.

In sostanza, gli utenti che desiderano collegare Samsung Galaxy Watch4 con uno smartphone di un altro produttore non possono fare altro che attendere che il team di sviluppatori di Samsung trovi una correzione per il problema e la implementi attraverso una nuova release dell’applicazione.

Lo staff di Android Central ha provato a contattare Samsung per avere delucidazioni su tale bug ma il produttore non ha ancora fornito alcuna dichiarazione al riguardo e allo stato attuale non ha nemmeno riconosciuto in via ufficiale la stessa esistenza del problema (e siamo certi che i più maliziosi potrebbero persino sospettare che non si tratti nemmeno di un bug).

La speranza di chi ha acquistato lo smartwatch del colosso coreano è che, visti i numerosi commenti negativi sul Google Play Store, il team di sviluppatori di Samsung sia già al lavoro per trovare un fix e che possa implementarlo in tempi rapidi.

L’app Galaxy Watch4 Plugin è disponibile sul Google Play Store:

