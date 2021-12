Pochi mesi dopo il lancio di Apple AirTag, il colosso di Cupertino ha dichiarato che avrebbe rilasciato un’applicazione Android per consentire anche agli utenti non iOS di rilevare i tracker basati sulla sua rete Dov’è e nelle scorse ore ha mantenuto la promessa.

Sul Google Play Store, infatti, è stata pubblicata l’app Tracker Detect, soluzione appositamente studiata da Apple per consentire anche agli utenti Android di trovare Apple AirTag.

Come funziona l’applicazione Tracker Detect di Apple per Android

La nuova app del colosso di Cupertino permette agli utenti di trovare AirTag (o altri tracker che utilizzano la rete Find My di Apple) che potrebbero essere stati posizionati di nascosto nelle loro vicinanze (o su di loro).

L’applicazione ha un “peso” di 19 MB e richiede per funzionare un dispositivo basato su Android 9 (o una versione successiva dell’OS di Google).

Il suo funzionamento è piuttosto semplice, in quanto è sufficiente aprirla per trovarsi di fronte ad un tasto blu per avviare la scansione e, nel caso in cui dovesse essere trovato un dispositivo nelle vicinanze, viene mostrato nella scheda dedicata ai risultati, con la possibilità di farlo suonare per facilitare la sua individuazione.

Nel commentare il rilascio di questa applicazione per i dispositivi Android, il team di Apple ci ha tenuto a ribadire quanto AirTag sia un dispositivo che garantisca sicurezza e privacy. Il colosso di Cupertino ha precisato che grazie all’app Tracker Detect gli utenti Android potranno trovare eventuali tracker che viaggiano con loro a loro insaputa e si augura che anche le altre aziende che producono dispositivi di questo tipo rilascino analoghe soluzioni per evitare abusi.

E così Tracker Detect è l’ennesima applicazione di Apple che sbarca anche sui dispositivi basati su Android.

Potete scaricare l’app Tracker Detect del colosso di Cupertino per i dispositivi Android gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: