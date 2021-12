Le luci intelligenti sono il metodo migliore per iniziare a realizzare una smart home e tra i prodotti più apprezzati troviamo lampadine e lampadari Yeelight, che possono essere facilmente integrati con altri ecosistemi, in particolare con quello Xiaomi. Oggi vi presentiamo un’offerta disponibile su TomTop relativa a una delle plafoniere più vendute del brand, semplice da installare e facile da controllare.

Yeelight YLXD76YL in offerta

Pensata per stanze di medie dimensioni (15-20 metri quadri) la plafoniera Yeelight YLXD76YL è decisamente semplice da installare, grazie alla base da fissare alla parete o al soffitto, con i fili che possono essere collegati senza necessità di usare alcun cacciavite. La lampada infatti si sgancia con due levette, rendendo facile la pulizia e la prima installazione, che richiede giusto un paio di minuti.

La plafoniera Yeelight dispone di 48 LED in grado di generare un flusso luminoso di ben 1.500 lumen, per illuminare in maniera chiara ogni stanza. Nella confezione di vendita è presente anche un telecomando, che permette di variare la temperatura della luce da 2700K a 6500 K, impostando inoltre la luminosità preferita a seconda delle necessità.

Previous Next Fullscreen

Installando l’app Xiaomi Home è possibile controllare tutto tramite smartphone, interagendo con eventuali altri dispositivi Xiaomi presenti in casa. In alternativa è disponibile l’app Yeelight che permette maggiori personalizzazioni, con la creazione di scenari per adattarsi a ogni esigenza, dalla lettura serale alla visione di un film, senza scordare la modalità notte, ideale per la camera dei bambini.

La lampada si collega alla rete WiFi a 2,4 GHz per essere controllata anche quando non siete in casa, anche per simulare la presenza in casa con l’accensione programmata. Potete acquistare Yeelight YLXD76YL su TomTop a 39,37 euro, con spedizione dalla Germania al prezzo di 7,06 euro. Con poco più di 45 euro avrete quindi una delle migliori soluzioni per iniziare a creare la vostra smart home.

Acquistate Yeelight YLXD76YL su TomTop a 39,37 euro

Informazione Pubblicitaria