Xiaomi continua a lanciare nuove smart TV sul mercato cinese e oggi ha presentato un nuovo modello della serie ES. Parliamo di Xiaomi TV ES50 2022, dotata come lascia intendere la sigla dio uno schermo da 50 pollici, con tantissima intelligenza artificiale pensata per migliorare le prestazioni e la resa visiva.

Xiaomi ES50 2022 ufficiale

La nuova smart TV di Xiaomi, che sarà in vendita in Cina da sabato 11 dicembre, va ad affiancarsi ai modelli ES43, ES55 e ES65 2022 presentati nei mesi scorsi, e dai quali riprende buona parte delle funzioni. Troviamo quindi il supporto agli standard HDR e Dolby Vision, controllo della luminosità su ben 4.096 livelli, retroilluminazione multi-zona, luminosità massima di ben 600 nit e il supporto alla tecnologia MEMC per la compensazione delle immagini in movimento.

Xiaomi ha inoltre sviluppato un algoritmo che riduce gli errori nella riproduzione dei colori, così da ottenere una precisione di ottimo livello, tanto che il DeltaE si avvicina a 2. Non poteva mancare l’intelligenza artificiale posta in questo caso al servizio della qualità di immagine: grazie a un algoritmo AI-SR che utilizza la potenza di calcolo del chipset MediaTek MT9638 (con CPU AMR Cortex-A55, GPU Mali-G52 e APU dedicata) e del deep learning, la TV effettua una analisi in tempo reale delle immagini, riducendo il livello di rumore e migliorando notevolmente la definizione, anche alle basse risoluzioni.

Ecco nel dettaglio la scheda tecnica:

schermo 4K (3840 x 2160 pixel) da 50 pollici con angolo di visione di 178 gradi, HDR10 e Dolby Vision

CPU MediaTek MT9638 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

MIUI TV 3.0 con PatchWall

microfoni far-field per i comandi vocali

connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0 LE, 3 porte HDMI (1 con ARC), 2 USB, S-PDIF, Ethernet

decodifica di video 4K in H.265, H.264, Real, MPEG1/2/4 e molti altri

doppio speaker da 12,5 W (25 watt in totale) con 4 unità surround e due air duct, supporto a Dolby Digital Plus, Dolby Audio e DTS-HD.

Prezzi e disponibilità

La nuova Xiaomi TV ES50 2022 sarà in vendita in Cina a partire da sabato 11 dicembre al prezzo di 2.399 yuan, pari a circa 335 euro al cambio attuale. Nessuna informazione al momento circa la possibilità che venga commercializzata anche sui mercati internazionali.