Continua la crescita del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, che ha quasi raggiunti il più famoso sistema americano GPS grazie al recente lancio. E nei prossimi tre anni saranno lanciati altri satelliti per completare il quadro relativo ai modelli di prima generazione.

Sono 28 i satelliti già in orbita

Grazie al lanciatore Soyuz VS-26, partito nella notte tra il 4 e il 5 dicembre dallo Spazioporto Europeo di Kourou, nella Guyana francese, è salito a 28 il numero di satelliti del sistema Galileo. Si tratta dell’undicesimo lancio del programma, che rafforza la collaborazione con Soyuz che prosegue da ben dieci anni.

Con il lancio appena effettuato sono stati quindi portati in orbita i primi due dei 12 satelliti Galileo di prima generazione ancora a terra. Ognuno di esse è stato realizzato in Germania dalla OHB, con i sistemi di navigazione prodotti dalla Surrey Satellite Technology Ltd e con elementi provenienti da tutta Europa.

Dopo un viaggio durato poco meno di quattro ore i due satelliti sono stati parcheggiati nell’orbita di destinazione a circa 23.525 Km dal suolo. Nel corso delle prossime settimane, grazie ai razzi montati a bordo, saranno gradualmente spostati verso la loro orbita operativa posta a 23.222 chilometri dalla superficie terrestre.

I dieci elementi che mancano per completare correttamente la rete satellitare del sistema Galileo saranno lanciati in orbita nel corso dei prossimi tre anni, al fine di creare il sistema di navigazione più evoluto tra quelli esistenti.

Nel frattempo l’ESA sta già lavorando a quello che sarà il successore dell’attuale sistema, che sarà chiamato Galileo Second Generation e sarà completamente riconfigurabile e molto più evoluto rispetto ai sistemi attuali.

Attivo dal 2016, e con un costo complessivo previsto di otto miliardi di euro, il sistema Galileo è in grado di servire oltre 2,3 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è stato creato per evitare la dipendenza da sistemi stranieri, come il GPS, controllato dal Dipartimento della Difesa USA, e il GLONASS, sistema di navigazione russo.