Era il 2019 quando OnePlus lanciò in India il suo OnePlus Red Cable Club, una sorta di programma di fidelizzazione che permette agli utenti di avere sconti e vantaggi sui prodotti del brand; ora dopo due anni il programma di ricompense arriva finalmente in Europa.

Il Red Cable Club è ora disponibile anche per gli utenti europei

Nel nostro continente, grazie al programma Red Cable Club, gli utenti potranno effettuare acquisti sul sito OnePlus.com beneficiando di alcuni sconti. Attualmente è prevista una diminuzione del 2% sui telefoni, uno sconto del 10% su OnePlus Watch e OnePlus Buds Pro e uno sconto del 20% su tutti gli accessori. Inoltre è possibile, grazie al programma di fidelizzazione, beneficiare della spedizione gratuita.

In realtà OnePlus accenna anche ad un altro vantaggio per gli utenti che decideranno di aderire al programma: “OnePlus offrirà numerosi vantaggi aggiuntivi ai membri dell’European Red Cable Club, incluso l’accesso anticipato per acquistare il prossimo prodotto audio OnePlus premium all’inizio di dicembre”. È ragionevole presumere che si stia facendo riferimento alle OnePlus Z2 lanciate in Cina nel mese di ottobre; in più gli utenti iscritti al programma avranno la possibilità di acquistare OnePlus Watch Cobalt Limited Edition.

Appare evidente come il Red Cable Club offra vantaggi diversi ai suoi iscritti in base alla regione geografica di provenienza, in India infatti il programma prevede un’estensione di garanzia di un anno gratuita (portando il totale a due anni) e uno sconto del 50% per gli interventi di sostituzione della batteria.

Potete approfittare e iscrivervi al programma di OnePlus seguendo questo link.