Microsoft Launcher è una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti Android che desiderano personalizzare l’interfaccia del proprio dispositivo e con la nuova versione dell’applicazione sono state introdotte alcune interessanti novità.

Ricordiamo che tra i punti di forza principali del launcher del colosso di Redmond vi è il feed personalizzato, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di visualizzare il calendario, creare elenchi e compiere altre attività con grande facilità.

Le novità della versione 6.211102.0.1017440 di Microsoft Launcher per Android

Dopo un lungo periodo di test con gli utenti iscritti al programma beta, il team di sviluppatori di Microsoft Launcher ha deciso che è finalmente arrivato il momento di mettere a disposizione di tutti gli altri utenti le nuove funzioni su cui sta lavorando oramai da un bel po’ di tempo.

Una delle novità più evidenti è rappresentata dall’interfaccia ridisegnata (in particolare per il feed dedicato alle notizie e per quello generale).

Ed ancora, tra le novità segnalate nel changelog ufficiale vi sono l’introduzione di nuovi filtri per la funzione di ricerca (grazie ai quali gli utenti possono personalizzare i risultati) e il miglioramento dell’interruttore che permette il passaggio tra le applicazioni personali e quelle dedicate alla propria attività lavorativa.

Non mancano, ovviamente, la risoluzione di diversi bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release dell’applicazione e il miglioramento della stabilità e dell’esperienza complessiva che Microsoft Launcher è in grado di garantire.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Potete scaricare le ultime versioni di Microsoft Launcher per Android da APK Mirror, ove troverete non solo le versioni stabili ma anche le release beta, con la possibilità di provare in anteprima le nuove funzionalità studiate di volta in volta dal team di sviluppatori del colosso di Redmond.

L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store, dal quale può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge: