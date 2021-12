Verso gli ultimi giorni del mese di agosto, Samsung ha lanciato sul mercato un nuovo smartphone di fascia media che, nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come “il più completo della fascia media”. Parliamo di Samsung Galaxy A52s 5G che, rispetto ai modelli senza la S nel nome, ha un processore più potente e completo: il Qualcomm Snapdragon 778G, mantenendo inalterate le ulteriori peculiarità.

Uno smartphone interessante anche per il prezzo: se il listino comunicato è sempre stato di 469 euro, è sempre relativamente facile trovarlo a poco meno di 400 euro. Durante la settimana del Black Friday e del Cyber Monday è andato letteralmente a ruba, essendo stato oggetto di ulteriori ribassi, spesso terminati in poco tempo.

Samsung Galaxy A52s 5G in offerta da Unieuro

Per chi se lo fosse perso: Samsung Galaxy A52s 5G ha delle ottime caratteristiche tecniche come il display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (1800 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore come dicevamo è il Qualcomm Snapdragon 778 5G – la vera novità sotto il cofano rispetto ai fratelli Samsung Galaxy A52 5G e 4G -, 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e comparto fotografico con quattro sensori posteriori. Peculiarità, rispetto alla concorrenza, è la presenza inoltre della certificazione contro acqua e polvere IP67, difficile da trovare su questa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy A52s 5G in questo momento si trova al suo prezzo più basso su Unieuro dove viene offerto a 299 Euro: il prezzo di listino è 469 euro ma grazie allo sconto del 21% di Unieuro scende a 369 euro.

Qualora vogliate saperne di più di questo smartphone vi lasciamo alla nostra recensione e al confronto con Xiaomi 11 Lite 5G NE (disponibile a 294 euro su eBay), Realme GT Master Edition (disponibile a 282 euro su Amazon) e Oppo Find X3 Lite.