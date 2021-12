Il Black Friday è ormai alle spalle ma si è lasciato una coda di offerte nella Cyber Week, iniziata lunedì scorso con il Cyber Monday e destinata a portarci verso le offerte di Natale, che chiuderanno un periodo lungo e ricco di offerte speciali. Non potevano quindi mancare alcune offerte dedicate a chi ha appena cambiato computer e deve acquistare una licenza di Windows insieme magari a un pacchetto Office.

La Cyber Week di GoDeal24

Ancora una volta GoDeal24, un sito specializzato nella vendita di chiavi per software e videogames, corre in aiuto degli utenti con una promozione imperdibile. Potete acquistare una chiave di attivazione di Windows 11 al minimo storico, magari abbinandoci quella di Office 2021 da poco giunto sul mercato, con prezzi davvero convenienti.

Se avete cambiato alcune componenti del PC per renderlo più attuale e cercate una chiave per attivare Windows 11, se il vecchio notebook con Windows 8 deve essere aggiornato a Windows 10 per poter utilizzare alcune applicazioni o se la pandemia vi ha costretti al lavoro da remoto e vi serve un pacchetto Office per le vostre attività quotidiane, con le offerte di GoDeal24 potrete risolvere tutti i vostri problemi con una spesa davvero minima.

Ricordate che GoDeal24 vi fornisce solo la chiave di attivazione, per cui dovrete scaricare il software dal sito ufficiale di Microsoft, seguire la procedura di installazione e inserire la chiave quando richiesto. Una volta completato l’acquisto riceverete la vostra chiave entro pochi minuti, senza lunghe attese e senza scomodare alcun corriere. E in caso di dubbi o problemi è attivo il servizio di assistenza 24/7 che risponde a questo indirizzo e-mail.

Per la Cyber Week potete acquistare Windows 11 e Office 2021 al minimo storico, anche con pacchetti multi licenza per mettere in regola diversi computer. Le seguenti offerte, ad esempio, sono valide senza alcun codice sconto, affrettatevi perché la disponibilità è limitata.

Utilizzando il codice EGD50 prima di completare il pagamento potete invece ottenere uno sconto del 50% sulle seguenti chiavi, utili se cercate una versione particolare di Windows o se avete numerosi PC da aggiornare:

Ottimi prezzi dunque, ma cosa fare se oltre a Windows dovete acquistare anche Office? Niente paura, con il codice EGD62 potete avere uno sconto del 62% sui seguenti bundle, per acquistare una delle combinazioni Windows+Office a disposizione:

Queste ovviamente sono solo alcune delle offerte della Cyber Week di GoDeal24, per avere l’elenco completo delle applicazioni in promozione, vi rimandiamo alla pagina dedicata sullo store, raggiungibile al link sottostante.

Cyber Week di GoDeal24

Informazione Pubblicitaria