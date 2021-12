La storia di Samsung Galaxy S21 FE è lunga e costellata di ritardi e rinvii, in gran parte dovuti alla carenza di componenti che da mesi attanaglia l’intero mercato della tecnologia. Sembra però che la presentazione sia davvero dietro l’angolo, tanto che il palcoscenico prescelto dal colosso sud coreano dovrebbe essere quello del CES 2022, che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2022.

Nuovi render per Samsung Galaxy S21 FE

Saranno quattro, salvo sorprese dell’ultimo minuto, le colorazioni in cui sarà commercializzato il nuovo smartphone Samsung. Oltre alla versione bianca di cui vedete il render in copertina, Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile nelle versioni viola, nero e oro, che potete ammirare nella galleria sottostante. I nuovi render non sembrano aggiungere molto rispetto a quelli visti in passato e vanno piuttosto a confermare le indiscrezioni circolate finora.

Nonostante sia destinato ad arrivare a un anno di distanza dal modello precedente, la scheda tecnica non sarà molto diversa da quella di Galaxy S21. In alcuni mercati, come quello USA, arriverà nella versione con Snapdragon 888, mentre in Europa e in altri Paesi, India inclusa, sarà commercializzato con Exynos 2100.

Per il resto troveremo uno schermo AMOLED da 6,41 pollici con refresh a 120 Hz, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. È probabile, ma non ancora certo, che venga lanciato con Android 12, anche se è possibile che venga commercializzato con Android 11/One UI 3.1 e riceva un aggiornamento nelle settimane successive.

Per quanto riguarda il comparto fotografico si parla di tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 8 megapixel, con sensore frontale da 32 megapixel. La batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata a 25 watt e ricarica wireless a 15 watt dovrebbero completare la dotazione tecnica.

Per quanto riguarda i prezzi la versione da 128 GB dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra i 640 e i 660 euro, mentre quella con 256 GB di memoria interna sarà in vendita a 699/705 euro. È comunque possibile che i prezzi per il mercato italiano siano leggermente diversi a causa della differente tassazione.