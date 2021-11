Da un nuovo report di GreenVulcano Technologies arrivano interessanti dettagli relativi alla situazione del nostro Paese per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese e l’adeguamento delle stesse alle ultime tecnologie.

L’Italia sta facendo dei progressi in questo settore (per esempio, ad oggi sono stati erogati oltre 24 milioni di SPID) ma, nonostante gli sforzi, ancora c’è tanto lavoro da fare: così come viene messo in evidenza dagli analisti di GreenVulcano technologies, infatti, per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese, il nostro Paese occupa la ventitreesima posizione in Europa (fa meglio solo di pochi altri Stati membri, come la Slovacchia, la Lettonia, la Romania, la Polonia, l’Ungheria e la Bulgaria).

L’Italia si digitalizza ma ancora c’è tanto da fare

Ancora oggi le piccole e medie imprese italiane si avvalgono solo in piccola parte di tecnologie digitali, così come viene messo in risalto da Gaetano Rossi, Vice Presidente e Direttore Generale di GreenVulcano Technologies, il quale fa presente che soltanto il 17% delle PMI usa servizi cloud e solo il 12% di esse è pronto all’analisi dei big data.

La speranza degli addetti ai lavori è che un deciso miglioramento dell’attuale situazione possa essere garantito dai fondi destinati dal PNRR alla transizione digitale, tra i cui obiettivi vi è il raggiungimento entro il 2026 del 70% della popolazione dotata di identità digitale e del 100% delle famiglie con connessione a banda ultra larga.

Tra i settori che potrebbero dare un grande contributo alla crescita della digitalizzazione delle imprese italiane vi sono la mobilità (ci si attende un’ulteriore notevole crescita della sharing mobility), le tecnologie cognitive, l’intelligenza artificiale, il machine e il deep learning (ossia le soluzioni che aumenteranno la capacità delle macchine intelligenti di agire in modo autonomo).

In sostanza, l’Italia può essere considerata un vero e proprio terreno fertile per chi vuole sfruttare le opportunità garantite dalle innovazioni digitali dei diversi settori all’interno del contesto industriale.