Nonostante non sia il più recente degli aspirapolvere presenti sul mercato, essendo stato lanciato ormai due anni fa, Roborock S5 Max è tuttora uno dei modelli più evoluti presenti sul mercato e in grado di rivaleggiare con qualsiasi altro robot in commercio.

In occasione del Cyber Monday, che chiude il lunghissimo periodo di offerte legato al Black Friday, il noto store online Gshopper lancia una promozione imperdibile, con un prezzo decisamente allettante, soprattutto se paragonato a quello di molti altri modelli attualmente in commercio.

Roborock S5 Max su Gshopper

A dispetto dei due anni di età Roborock S5 Max è ancora un robot attuale, con una elevata potenza aspirante (2.000 Pa) e una batteria da 5.200 mAh che gli permette di superare senza sforzo alcuno le tre ore di autonomia, sufficienti per pulire anche le abitazioni più grandi senza doversi ricaricare. Questo grazie anche al suo algoritmo intelligente, evolutosi negli aggiornamenti successivi al rilascio e in grado migliorarsi nel tempo, man mano che impara a conoscere l’ambiente in cui si muove.

Anche se Roborock S5 Max può essere utilizzato senza usare lo smartphone, è tramite la companion app Roborock o tramite Xiaomi Home che esprime al meglio le proprie potenzialità. Potrete infatti utilizzare il sistema di mappatura per decidere quale stanza pulire e l’ordine di pulizia, ma anche creare barriere virtuali, aree da non pulire o nelle quali non utilizzare il mop.

Il robot è infatti dotato di un serbatoio per l’acqua che gli consente di mantenere umido un panno da applicare alla parte inferiore, così da migliorare la qualità della pulizia, evitando però di bagnare tappeti o stanze nelle quali sono presenti pavimenti delicati. L’altezza di 11 centimetri gli permette di infilarsi sotto alla maggior parte dei mobili e la torretta laser misura correttamente le altezze, per evitare che il robot si possa incastrare, oltre a permettere la creazione di mappe accurate.

Roborock S5 Max può essere vostro a soli 285 euro su Gshopper utilizzando il link sottostante e il codice sconto 3140135EE9. Le spese di spedizione e l’IVA sono già incluse nel prezzo.

Acquista Roborock S5 Max su Gshopper

Informazione Pubblicitaria