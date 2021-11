Siamo ormai arrivati alla vigilia del Black Friday, il giorno più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping, pronti a sfruttare le migliori offerte dell’anno. Al festival delle offerte non poteva certo mancare GoDeal24, negozio online che si sta costruendo una solida reputazione grazie alle migliori offerte disponibili sul mercato e alla semplicità di acquisto.

Le offerte GoDeal24 per il Black Friday

Da qualche settimana è iniziato il roll out di Windows 11 per tutti gli utenti che dispongono di un computer con Windows 10, ma i tempi di attesa potrebbero essere molto lunghi per alcuni. Inoltre molto utenti utilizzano ancora versioni precedenti del sistema operativo di Redmond, rimanendo quindi esclusi dall’operazione.

Con GoDeal24 avete a disposizione più di una soluzione, e in ogni caso con una spesa decisamente contenuta. Se preferite attendere per ricevere l’aggiornamento a Windows 11, ma non volete perdere l’occasione di averlo gratuitamente, potete acquistare una chiave di attivazione di Windows 10 a prezzi stracciati, con ulteriori sconti se in casa avete un paio di PC o se dovete acquistare anche un pacchetto Office.

Se invece volete mettere subito le mani su Windows 11, perché non volete aspettare l’aggiornamento o perché avete approfittato delle offerte del Black Friday per acquistare un nuovo PC, o per effettuare un upgrade sostituendo diversi componenti. l’occasione è propizia per acquistare una chiave di attivazione di Windows 11, con i prezzi che sono scesi ai minimi storici.

Occasioni irripetibili per il Black Friday

Per l’acquisto di una chiave di Windows 10 Professional si parte da poco più di 7 euro, ma se in casa avete un paio di PC (magari un fisso e un portatile) allora il costo scende ben al di sotto dei 6 euro. E Windows 11 Professional è in vendita a meno di 15 euro, con sconti ancora superiori se il numero di PC sale. Se ad esempio avete figlie che vanno a scuola e raggiungete i cinque computer, potete avere chiavi di Windows 11 a partire da soli 8 euro, davvero incredibile. Volete qualche esempio? Per le offerte seguenti non serve nemmeno un codice sconto, potete approfittarne subito finché sono disponibili:

Volete altri pacchetti di licenze o versioni particolari di Windows, magari per mettere su un piccolo server in casa o nel vostro studio tecnico? Utilizzando il codice EGD50 avrete uno sconto del 50% sulle chiavi di attivazione di questi sistemi operativi:

GoDeal24 ha pensato anche a chi deve acquistare, oltre a una chiave di attivazione per il sistema operativo, anche un pacchetto Office. La pandemia ha fatto scoprire a molti italiani il piacere del lavoro remoto, accompagnato però dalla necessità di regolarizzare il software sulla propria postazione di lavoro. E allora perché non approfittare del codice sconto EGD62 che vi permette di risparmiare il 62% sull’acquisto di un bundle, che include una versione di Windows e un pacchetto Office? Lo stesso codice sconto è inoltre disponibile per pacchetti di chiavi Office e per applicativi esclusi dai pacchetti commerciali:

Prezzi straordinari quindi, nettamente inferiori a quelli richiesti per l’acquisto della versione retail. Questo perché su GoDeal24 acquistate esclusivamente la chiave di attivazione, da inserire durante la procedura di installazione del sistema operativo o del software per poterlo utilizzare regolarmente e ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft.

Una volta completato il pagamento riceverete tramite email, nel giro di pochi minuti, la vostra chiave da utilizzare e conservare in caso di necessità. Ricordate inoltre che per qualsiasi dubbio, prima o dopo l’acquisto, potete rivolgervi al servizio di assistenza di GoDeal24 che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria