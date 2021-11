Preceduto da una quantità impressionante di offerte è ormai arrivato il Black Friday, ma a quanto pare c’è ancora spazio per ulteriori occasioni di risparmio, soprattutto per chi cerca prodotti particolari e di qualità. Anche Oclean, compagnia specializzata in prodotti per l’igiene dentale, ha lanciato un mare di sconti che raggiungono l’80% rispetto ai prezzi di listino. E per rendere ancora migliore l’esperienza di acquisto ha preparato una quantità limitata di coupon, che contribuiranno a ridurre ulteriormente la spesa.

Il Black Friday di Oclean

Mai come in questa occasione è conveniente l’acquisto di uno spazzolino ultrasonico Oclean, in grado di trasformare radicalmente l’esperienza di pulizia del cavo orale, una operazione la cui utilità è troppo spesso sottovalutata. Grazie agli straordinari sconti del Black Friday di Oclean, che raggiungono l’80%, potete avere uno spazzolino ultrasonico a partire da 9,95 euro, anche se si tratta di una offerta limitata.

Ogni giorno, fino al 29 novembre, ci saranno tre modelli in offerta limitata, con soli cinque pezzi a disposizione. Si tratta di Oclean F1 in offerta a soli 9,95 euro invece di 45,95 euro, Oclean Z1 che potete acquistare a 18,95 euro invece di 54,95 euro e di Oclean X che è in promozione a 27,95 euro invece di 81,95 euro. Vi conviene dunque controllare il sito ogni giorno, a partire dalle 9:00 ora italiana, per riuscire ad acquistare uno dei pezzi disponibili.

Le offerte del Black Friday di Oclean continuano però sullo store ufficiale e riguardano sia gli spazzolini elettrici sia gli irrigatori orali, protagonisti di sconti e offerte combinate. Prima però ricordate di visitare la pagina ufficiale di Oclean, per riuscire ad acquistare uno dei coupon limitati presenti. Ogni giorni infatti saranno disponibili 3 coupon da 25 dollari per acquisti superiori ai 50 dollari al prezzo di 5 dollari, 2 coupon da 50 dollari per acquisti superiori ai 100 dollari al prezzo di 10 dollari e 1 coupon da 100 dollari per acquisti superiori ai 200 dollari al prezzo di 30 dollari.

Non serve invece essere veloce o acquistare coupon per accedere alle altre iniziative promozionali di Oclean, tutte particolarmente interessanti.

Si parte da Oclean One in offerta a 45,95 euro invece di 81,95 euro con una promozione che include nel prezzo anche un supporto, un filo interdentale e due testine aggiuntive, che vanno ad aggiungersi alle quattro testine incluse nella confezione di vendita. Si tratta dunque di un’ottima idea regalo, considerata la presenza di ben sei testine di ricambio.

Si prosegue con Oclean Z1, proposto con 4 testine di ricambio e che in occasione del Black Friday sarà venduto con un supporto/caricabatterie, un filo interdentale e due testine aggiuntive. Potete acquistare Oclean Z1 a 32,95 euro invece di 63,95 euro.

Passiamo a Oclean X Pro, uno dei modelli più evoluti, proposto sia nella confezione singola che nel pacchetto doppio, perfetto come regalo per una coppia di amici o per la propria famiglia. Oclean X Pro in versione singola è in offerta a 54,95 euro invece di 91,95 euro con due caricabatterie/supporti, un filo interdentale e due testine aggiuntive in omaggio.

Oclean X Pro in versione doppia è in vendita a 109,90 euro invece di 183,90 euro con 1 custodia per il trasporto, 3 caricabatterie/supporti, un filo interdentale e due testine di ricambio.

Per una migliore igiene orale potete acquistare anche Oclean W1, un irrigatore orale in offerta a 63,95 euro invece di 91,95 euro con un filo interdentale e due beccucci in omaggio. È possibile acquistare Oclean W1 in abbinamento a Oclean X Pro al prezzo di 118,90 euro invece di 183,90 euro ricevendo in omaggio una borsa per il trasporto, un caricatore/supporto, un filo interdentale, due testine di ricambio e due beccucci di ricambio.

Acquistando gli spazzolini Oclean in promozione potrete inoltre usufruire di ulteriori sconti riportati nelle pagine dei prodotti. Sono inoltre previsti sconti del 20% sull’acquisto di almeno 39 dollari di accessori, che arrivano al 30% nel caso in cui il valore degli accessori superi i 59 dollari.

Il Black Friday di Oclean include infine una borsa in regalo per tutti gli ordini superiori ai 99 dollari, uno spazzolino Oclean S1 per gli ordini superiori ai 169 dollari e uno spazzolino Oclean One per gli ordini di valore superiore ai 249 dollari.

Informazione Pubblicitaria