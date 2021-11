L’ennesimo messaggio truffa sta circolando in questi giorni su WhatsApp, quindi rinnoviamo il nostro invito a fare attenzione. Sulla questione è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha messo in guardia gli utenti riguardo al falso messaggio di verifica dell’applicazione.

Attenzione a questo messaggio WhatsApp: account a rischio

Un semplice messaggio potrebbe riuscire a rubare l’account WhatsApp di un utente non particolarmente attento o avvezzo alla tecnologia, quindi vi invitiamo a condividere il monito con i vostri contatti. Il trucco è ormai vecchio ed è stato già utilizzato in passato: permette ai malintenzionati di sfruttare il codice di verifica con WhatsApp Web, che finendo nelle mani sbagliate potrebbe far perdere l’account e farlo utilizzare per scopi malevoli.

Ma come funziona la truffa? Come sappiamo WhatsApp invia codici di verifica via SMS, ed è proprio questo che viene sfruttato: i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un messaggio nel quale viene chiesto l’invio di tale codice, facendo apparire come mittente il numero di un contatto presente in rubrica. Una volta entrati in possesso di questo codice i malintenzionati possono attivare l’account WhatsApp registrato col numero di telefono della vittima su un dispositivo diverso, tagliando fuori il legittimo proprietario.

Fate dunque attenzione a messaggi che richiedono codici di verifica del vostro account WhatsApp e non condividete mai questo tipo di dati. Si tratta di truffe forse facilmente smascherabili dai più esperti, ma che potrebbero essere pericolose per utenti alle prime armi o non molto “tech”.