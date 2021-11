Xiaomi lancia le Smart TV P1E 43″ e 55″: Android TV c’è, così come l’ottima scheda tecnica

Xiaomi sta continuando a crescere sotto il punto di vista finanziario e soprattutto sta allargando sempre di più il proprio bouquet di prodotti. Nell’ultimo anno l’azienda ha raggiunto risultati straordinari, quasi impensabili. Per esempio, nel secondo trimestre del 2021 si è guadagnata il secondo posto, a livello mondiale, per spedizioni di smartphone. In più, stando ai numeri presentati da Strategy Analytics, grazie anche al vuoto lasciato da Huawei, il marchio cinese ha ottenuto un riconoscimento importante: quello di essere diventato il primo produttore, nel mercato europeo, di smartphone. Per il resto Xiaomi se la sta passando davvero bene, anche per i restanti prodotti. Infatti nell’ultimo periodo ha presentato diversi oggetti hi-tech e smart-TV interessanti, fra cui le due smart TV di cui vi parliamo oggi: Xiaomi Smart TV P1E da 43” e 55”.

Caratteristiche delle nuove smart TV di Xiaomi

Xiaomi Smart TV P1E può essere acquistata in due versioni di grandezza differenti: quella da 43 e quella da 55 pollici. Entrambi i prodotti montano un pannello LED 4K UHD con 3.840 x 2.160 pixel, un refresh-rate a 60 Hz e un supporto HDR10. Per quanto riguarda il comparto sonoro, invece, oltre ad offrire il supporto a Dolby Atmos e DTS-HD, la versione da 43 pollici presenta un sistema da 8W + 8W, mentre quella da 55 pollici, come ovvio che sia, ha installato un impianto più potente da 10W + 10W.

Caratteristiche comuni:

Processore : Quad A5 fino a 1.5 GHz

: Quad A5 fino a 1.5 GHz CPU : Mali 470 MP3

: Mali 470 MP3 RAM : 2 GB

: 2 GB Memoria interna : 8 GB

: 8 GB Sistema Operativo: Android TV

Oltre al Chromecast integrato, offre il supporto Miracast, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, 2 HDMI 1.4 e 1 HDMI 2.0, 3 porte USB 2.0, l’uscita audio, il sistema DVB-T2/C / DVB-S2 e una porta LAN. Il telecomando recepisce il segnale in qualsiasi angolazione grazie al Bluetooth a 360°. E offre i pulsanti per Netflix, Prime Video, oltre a quello per richiamare l’assistente vocale di Google.

Prezzo e uscita

Le due versioni di smart-Tv, ovviamente, sono vendute a prezzi differenti e per il momento non sono ancora disponibili sullo store italiano. Però, dando un’occhiata in giro, per esempio, sul sito di Xiaomi spagnolo abbiamo potuto notare che la versione Xiaomi Smart TV P1E 43″ ha un costo di 299 euro, mentre non c’è ancora traccia di quella da 55 pollici. Facendo due calcoli comunque, il prezzo di vendita di quest’ultima dovrebbe aggirarsi intorno ai 399 euro.