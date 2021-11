Siamo ormai nel pieno della settimana del Black Friday, il periodo dell’anno in cui produttori e rivenditori offrono i migliori sconti. Non potevano quindi mancare le offerte di Xiaomi relative agli smartphone e oggi vogliamo soffermarci su tre dei modelli più recenti, e allo stesso tempo più interessanti, del colosso asiatico.

Parliamo della serie Xiaomi 11T, composta da due modelli, ai quali si affianca un nuovo medio gamma che sta davvero convincendo tutti, inclusi gli utenti che lo acquistano in virtù di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Xiaomi 11T e 11 T Pro

Nonostante il prezzo di lancio fosse già molto buono, in virtù di una scheda tecnica di fascia altissima, il Black Friday di Xiaomi sta rendendo ancora più conveniente l’acquisto della serie 11T che rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole uno smartphone di qualità senza spendere una cifra folle.

Partiamo dunque da Xiaomi 11T, dotato di schermo AMOLD FullHD+ da 6,67 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz. MediaTek Dimensity 1200 Ultra con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria, in grado di garantire ottime prestazioni. Buono il comparto fotografico, con sensore principale da 108 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e un telemacro da 5 megapixel, in grado di produrre ottimi scatti.

Di qualità la connettività, con supporto al 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC per i pagamenti in mobilità. La batteria da 5.000 mAh è assistita da una tecnologia di ricarica rapida a 67 watt, che ricarica completamente la batteria in appena 37 minuti. In occasione del Black Friday potrete risparmiare 100 euro sull’acquisto di Xiaomi 11T, disponibile in tre diverse colorazioni.

Xiaomi 11T 8-128 GB è in offerta a 449,90 euro invece di 549,90 euro mentre Xiaomi 11T 8-256 GB è in vendita a 499,90 euro invece di 599,90 euro

Se invece avete un budget più generoso potete rivolgere la vostra attenzione a Xiaomi 11T Pro, che utilizza lo stesso schermo del modello “base” ma che sotto la scocca nasconde uno Snapdragon 888, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Invariati anche comparto fotografico e connettività, sempre al top, mentre la batteria presenta notevoli miglioramenti.

Se la capacità della batteria di Xiaomi 11T Pro è la medesima di 11T, ovvero 5.000 mAh, quello che cambia è la tecnologia di ricarica rapida. È stata infatti utilizzata la tecnologia Xiaomi Hyper Charge a 120 watt (con caricabatterie da 120 watt in dotazione) che permette una ricarica completa in appena 17 minuti. grazie all’utilizzo di die celle da 2.500 mAh ciascuna.

Anche in questo caso sono tre le colorazioni a disposizione. Xiaomi 11T Pro 8-128 GB può essere vostro a 599,90 euro invece di 649,90 euro mentre Xiaomi 11T Pro 8-256 GB è in offerta a 649,90 euro invece di 699,90 euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Passiamo a Xiaomi 11 Lite 5G NE, un campione assoluto di vendite nella fascia media, grazie a un look semplicemente favoloso e a un prezzo imbattibile. Pur utilizzando una batteria da 4.250 mAh con ricarica rapida a 33 watt ha uno spessore di appena 6,81 mm e un peso di soli 158 grammi, tra i più bassi della categoria.

Dispone di uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,55 pollici con refresh a 90 Hz, Snapdragon 778G con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore da 64 megapixel è assistita da un grandangolare e da un telemacro per scatti tra i migliori in questa fascia di prezzo. Non mancano la connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS a doppia banda.

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6-128 GB è in offerta a 299,90 euro invece di 399,90 euro mentre Xiaomi 11 Lite 5G NE 8-256 GB è in vendita a 349,90 euro invece di 449,90 euro. Per entrambi sono a disposizione ben cinque diverse colorazioni.

Ricordate infine che sullo store online di Xiaomi sono attivi gli sconti del Black Friday, validi fino al 29 novembre. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare un nuovo smartphone risparmiando rispetto al prezzo di listino.