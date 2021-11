Siamo entrati nella settimana più calda dell’anno per quanto riguarda gli appassionati di shopping: venerdì 26 novembre infatti è il Black Friday, il giorno più atteso da chi cerca offerte, sconti e promozioni per risparmiare sull’acquisto di prodotti tecnologici ma non solo. Anche Banggood, noto store online cinese che può contare su numerosi magazzini situati nella Comunità Europea, ha lanciato le proprie iniziative promozionali, con le migliori offerte che arriveranno nei prossimi giorni. Vediamo di capire nel dettaglio come si articola il Black Friday di Banggood.

Preordini per ottenere lo sconto

Fino a giovedì 25 novembre è attiva la prima fase del Black Friday di Banggood: seguire le istruzioni riportate in questa pagina per ottenere un prezzo speciale pagando un piccolo anticipo (meno di 3 euro) così da prenotare la promozione. Sono tantissimi i prodotti sui quali è possibile ottenere uno sconto speciale, e dovrete pagare il saldo solo nei prossimi giorni.

Avrete infatti tempo fino al 28 novembre per completare l’operazione e pagare la differenza tra il prezzo promozionale e il piccolo deposito cauzionale. In caso contrario l’ordine sarà annullato automaticamente e perderete il deposito versato, per il quale non è possibile utilizzare punti, coupon o eventuali rimborsi esistenti.

Le offerte riguardano i prodotti più richiesti quindi se trovate una promozione che vi interessa vi consigliamo di procedere subito con il pagamento del deposito, per non rischiare di perdere l’affare.

Il Black Friday di Banggood

Anche se alcune promozioni sono già attive da qualche giorno, il Black Friday di Banggood entrerà nel vivo a partire dal 25 novembre, con alcune interessanti iniziative che andranno ad affiancare la consueta serie di prodotti in promozione.

Si parte con la promozione di Klarna Pay, che permette di pagare i propri acquisti (di importo superiore ai 99 dollari) in tre comode rate. Chi sceglie questa promozione può ottenere uno sconto di 5 dollari sul proprio acquisto, un doppio vantaggio da non trascurare. Trovate tutti i dettagli della promozione a questo indirizzo.

Ricordate inoltre che per tutti i prodotti spediti dai magazzini cinesi non sono previste spese di spedizione quando la spesa minima supera i 29,99 dollari. Oltre a questo vale la pena sottolineare come i prezzi siano già inclusivi di IVA e di eventuali dazi doganali. Non dovrete quindi pagare alcuna tassa aggiuntiva quando la merce arriverà nel nostro Paese. Trovare tutte le offerte relative ai prodotti disponibili nei magazzini cinesi visitando questa speciale pagina sul sito ufficiale.

Le migliori offerte con coupon

Veniamo ora alle migliori offerte disponibili presso Banggood, attivabili con i relativi coupon che trovate a fianco di ciascuna offerta:

Queste erano solo alcune delle offerte già attive su Banggood, ma tornate a visitare questo articolo nei prossimi giorni, visto che lo aggiorneremo spesso con nuovi sconti imperdibili.

Informazione Pubblicitaria