Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il Governo italiano abbia intenzione di migliorare la connessione internet nelle zone che al momento non sono servite, entro il 2026. Parlando di accesso ad internet però c’è da annoverare anche la possibilità di connettersi a una rete Wi-Fi gratuita e il nostro Paese da questo punto di vista si colloca piuttosto bene, almeno a livello europeo, visto che raggiunge il quarto posto per numero di hotspot Wi-Fi gratuiti.

L’Italia ha un buon numero di reti ma non particolarmente veloci

La classifica è stata stilata da vpnMentor, che ha anche stilato una classifica di velocità degli hotspot Wi-Fi gratuiti, nella quale l’Italia purtroppo non è tra le migliori. I punti di accesso gratuiti ad internet sono comunque ben distribuiti nei luoghi di interesse sul territorio italiano, con Milano, Roma e Napoli tra le città che contano il numero maggiore di hotspot con oltre 4500 ciascuna. La ricerca poi asserisce, come facilmente prevedibile, che nelle zone in cui le reti Wi-Fi sono poche, molto spesso sono anche lente e sovraffollate, fenomeno che può accadere anche se in una determinata zona gli hotspot sono numerosi ma comunque non sufficienti per la quantità di persone presenti in quel luogo.

Trenitalia promette Wi-Fi anche sui regionali e fibra lungo i tracciati nel 2022

L’Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Ferraris ha annunciato che la storica azienda italiana di trasporti su rotaia ha tra le sue priorità, per il prossimo anno, il rafforzamento della connettività sulla rete ad alta velocità e, tramite l’adozione di nuovo materiale rotabile, la connettività Wi-Fi sui treni regionali. I nuovi treni saranno 600 e confermano l’impegno del Gruppo Fs sul miglioramento del viaggio e del comfort dei passeggeri.

Di connettività a bordo dei treni si era già parlato a settembre quando il ministro dell’ITTD Colao e del MIT Giovannini avevano incontrato l’AD di RFI e i rappresentanti dei principali operatori telefonici italiani al fine di trovare un accordo per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori (e degli addetti ai lavori) italiani. Uno dei risultati di questo incontro è la decisione di stendere fibra ottica lungo il tracciato dei treni, così da migliorare il servizio a bordo. Come si può ben comprendere, uno degli obbiettivi del governo e di Trenitalia è quello di permettere a chi lavora di poterlo continuare a fare anche in viaggio grazie alla connettività che andrà sempre più ad ampliarsi sui treni italiani.

