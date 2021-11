Prosegue senza sosta il lavoro di miglioramento del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di altre due versioni beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma destinate ai dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google: stiamo parlando delle versioni 2.21.24.5 e 2.21.24.6.

Le novità delle versioni 2.21.24.5 e 2.21.24.6 di WhatsApp Beta per Android

Con la versione 2.21.24.5 beta il team di sviluppatori mette a disposizione di un più ampio numero di tester una funzionalità in virtù della quale gli utenti vengono avvisati quando sono contattati da account business sconosciuti.

Allo stato attuale il servizio di messaggistica avvisa già gli utenti quando vengono contattati da persone sconosciute ma il nuovo sistema prova ad avere un’interfaccia più piacevole.

In particolare, questa nuova funzionalità mostra un messaggio in fondo alla chat (prima era sotto l’ultimo messaggio in arrivo dal contatto), informando l’utente che il mittente non è salvato nella sua lista dei contatti.

Sotto il messaggio che informa che si tratta di un account business non conosciuto ci sono due opzioni: con la prima è possibile bloccarlo e con la seconda è invece possibile aggiungerlo alla propria lista di contatti.

Con la versione 2.21.24.6 beta viene invece introdotta una nuova scorciatoia per effettuare una video chiamata mentre si guardano gli aggiornamenti di stato:

Infine, sempre nelle scorse ore nel canale beta di WhatsApp Desktop è stata rilasciata la versione 2.2146.4, con la quale gli adesivi nelle conversazioni diventano un po’ più grandi:

Al momento non vi sono informazioni su quando queste novità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti attraverso una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare le versioni 2.21.24.5 e 2.21.24.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima queste versioni della popolare applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

