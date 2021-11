Nonostante manchi ancora qualche giorno al Black Friday, GoDeal24 ha deciso di svelare le proprie carte lanciando una serie di promozioni dedicate al periodo più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping. Sono già numerosi i prodotti scontati per l’occasione e considerata l’elevata richiesta, un ita alle disponibilità limitate, vi consigliamo di approfittarne se dovete fare i vostri acquisti.

Il Black Friday di GoDeal24

Come saprete GoDeal24 è una compagnia che si occupa della vendita di chiavi di attivazione, sia dei più diffusi prodotti Microsoft che di giochi per PC. IN questo articolo vi presentiamo le migliori offerte per il Black Friday dedicate ai prodotti di Redmond, sempre molto richiesti in questo periodo.

L’arrivo di Windows 11 richiede per molti l’aggiornamento dei vecchi PC a Windows 10, mentre per chi ha scoperto in questo periodo il lavoro da casa è spesso necessario l’acquisto di nuove licenze, incluse quelle dei pacchetti Office. L’occasione è dunque ghiotta per risparmiare e non mancano sconti eccezionali. Si parte dai prodotti più richiesti, al minimo stagionale soprattutto per quanto riguarda Windows 11, senza che sia necessario utilizzare alcun codice sconto per ottenere i prezzi indicati.

Niente male, non trovate? Windows 11 e Office 2021 sono al minimo stagionale, e l’occasione è davvero ghiotta sia per chi non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento (che potrebbe richiedere ancora alcuni mesi) sia per chi ha appena assemblato un nuovo PC. Se state cercando chiavi di attivazione per altre versioni di Windows, anche le meno diffuse, potete approfittare del codice EGD50 che vi farà risparmiare il 50% sull’acquisto dei seguenti prodotti:

An che in questo caso dunque si tratta di ottimi prezzi, interessanti anche per piccole attività o se avete un discreto numero di computer da aggiornare. GoDeal24 pensa anche a chi deve acquistare una doppia licenza, Windows e Office, con una serie di bundle che coprono versioni vecchie e nuove, a seconda delle necessità e del budget a disposizione. Utilizzando il codice EGD62 potrete ottenere una riduzione di prezzo del 62% e fare davvero ottimi affari.

Affrettatevi dunque perché la disponibilità è limitata e la richiesta è molto alta, soprattutto in questo periodo. Ricordate che per qualsiasi richiesta potete rivolgervi al servizio di assistenza 24×7 che risponde a service@godeal24.com.

Informazione Pubblicitaria