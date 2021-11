Il Black Friday dista ancora una decina di giorni ma questo non significa che non siano già disponibili ottimi affari, in particolare su Amazon. È il caso di due prodotti Black Shark, già scontati al prezzo che troverete anche venerdì prossimo, due ottime idee regalo anche per le prossime festività di fine anno.

Black Shark Lucifer T1

Partiamo dalle cuffie true wireless Black Shark Lucifer T1, prodotte dal brand specializzato in prodotti per il gaming. Non solo smartphone quindi ma anche accessori dedicati agli appassionati di giochi in mobilità , con queste cuffie di altissima qualità .

Si parte da una latenza di appena 55 millisecondi, ideale dunque per non avvertire fastidiosi ritardi nel suono che finirebbero per compromettere inevitabilmente l’esperienza di gioco. Grazie al Bluetooth 5.2 inoltre la connessione è più stabile ed è possibile connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, per passare in maniera istantanea da uno all’altro.

Ottima anche l’autonomia, che raggiunge le 35 ore: una singola carica consente di ascoltare musica, o di giocare, per circa tre ore e mezza, mentre la batteria integrata nella custodia permette di ricaricare le cuffie una decina di volte. Da non dimenticare la certificazione IPX4, che permette alle cuffie di resistere a pioggia e sudore, così da poterle utilizzare anche durante gli allenamenti più intensi. Nella confezione di vendita sono inoltre presenti tre coppie di adattatori in silicone, per garantire il miglior comfort possibile a ognuno.

Non mancano i controlli touch per gestire la riproduzione multimediale, rispondere alle chiamate in arrivo e per cambiare modalità , con un gesto che permette di passare rapidamente dalla modalità di ascolto musicale a quella di gioco, con sonorità ottimizzate per ciascuna di esse. I driver da 10 millimetri offrono un’esperienza di ascolto di altissimo livello, con ogni tipo di musica e per tutte le frequenze.

In particolare le Black Shark Lucifer T1 offrono bassi molto corposi, che però non vanno a coprire le alte frequenze, permettendo di apprezzare anche i dettagli più minuti. E per gli appassionati di gaming, che amano i LED sui propri dispositivi, sottolineiamo la presenza di LED verdi con numerosi effetti di luce, per un effetto ottico davvero gradevole.

Potete acquistare le cuffie Black Shark Lucifer T1 su Amazon utilizzando il link sottostante. Le pagherete appena 23,99 euro, applicando il coupon da 10 euro presente nella pagina (basta spuntare la casella sotto al prezzo) e inserendo il codice sconto 5LDB5GIS per ridurre il prezzo di ulteriori 6 euro.

Acquista Black Shark Lucifer T1 su Amazon

Black Shark Mako M1

Molto bello e completo per gli appassionati di gaming è anche Black Shark Mako M1, un mouse da gaming dal design molto particolare, ricco di pulsanti programmabili e con gli immancabili LED RGB, per essere sempre in linea con il computer collegato.

Il sensore ottico da 10.000 DPI assicura un’elevatissima precisione, indispensabile anche per i giochi più frenetici e la struttura a nido d’ape assicura una buona leggerezza pur mantenendo una grande solidità strutturale. Black Shark Mako M1 può essere utilizzato sia in modalità wireless che in modalità cablata, così da soddisfare le esigenze di ogni utente, anche del più preciso.

Non servono driver o applicativi, visto che una volta collegato via USB il mouse viene riconosciuto automaticamente e gli effetti di luce possono essere gestiti tramite la rotellina e il tasto Indietro. Sono disponibili 10 diversi effetti di luce per adattarsi a ogni situazione o per abbinarli alle luci del proprio PC.

È inoltre possibile cambiare la cover del mouse, scegliendo tra un modello a nido d’ape e uno chiuso, per un look tranquillo o aggressivo. Per sfruttare al meglio Black Shark Mako M1 è inoltre consigliabile installare il Black Shark Gaming Software, che permette di personalizzare la con figurazione dei sei tasti disponibili, ottenere un numero maggiore di effetti di luce e impostare più velocemente il livello di precisione del mouse.

Black Shark Mako M1 è in promozione su Amazon con uno sconto strepitoso. Invece di 49,99 euro lo pagherete appena 24,99 euro grazie all’offerta del Black Friday, già attiva e al coupon HATL9EWN che vi farà risparmiare altri 5 euro.

Acquista Black Shark Mako M1 su Amazon

