Nelle scorse ore Samsung ha ufficialmente rilasciato la versione stabile della One UI 4.0 per la serie Galaxy S21 dopo una lunga serie di beta, e i primi utenti che l’hanno già ricevuta e installata si stanno chiedendo quali e quanti sono i moduli Good Lock compatibili con la One UI 4.0?

Ecco i moduli Good Lock che supportano la One UI 4.0

A questa domanda risponde FrontTron, sempre affidabile e preciso quando si parla del settore mobile e soprattutto di Samsung. Secondo la lista pubblicata da FrontTron, al momento sarebbero nove i moduli Good Lock di Samsung completamente compatibili con la One UI 4.0:

Considerando che la versione stabile della One UI 4.0 è arrivata poche ore fa, non ci sorprende che i moduli compatibili non sono poi così tanto numerosi: la speranza è che il team di sviluppo di Samsung stia già lavorando per estendere la compatibilità a tanti altri moduli e nel minor tempo possibile.

Ovviamente l’arrivo di Android 12 e la One UI 4.0 va a cambiare l’infrastruttura software su cui i moduli si basano fino a oggi con Android 11, ma per il momento bisognerà accontentarsi di utilizzare quelli sopracitati.

