Mancano meno di 48 ore all’inizio del Festival dello Shopping, un evento volto a celebrare il Single’s Day, nato in Cina ma diventato ormai noto in tutto il mondo. AliExpress è uno dei punti di riferimento dell’evento e sarà anche la piattaforma scelta da Teclast per lanciare la propria vendita promozionale, con sconti che raggiungeranno il 50%.

Sconti fino al 50% con Teclast

La promozione avrà la durata di due giorni, l’11 e il 12 novembre, durante i quali ci saranno numerose promozioni. Teclast, compagnia specializzata nella realizzazione di tablet Android e PC, propone una selezione di prodotti dal prezzo fortemente scontato rispetto a quello originale.

Premettiamo che tutta la merce si trova già nei magazzini europei, per cui non avrete tempi di attesa lunghi e soprattutto non ci saranno costi aggiuntivi rispetto a quelli mostrati, né dazi doganali né IVA, già inclusa nel prezzo. I prezzi che vi segnaliamo potrebbero subire qualche ulteriore ribasso grazie a dei coupon che saranno attivati nel corso dell’evento, rendendo le offerte ancora più appetibili.

Si parte dunque con Teclast M40, un tablet con schermo da 10,1 pollici, CPU octa core con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, Android 10 e un corpo interamente realizzato in metallo, con un’ottima autonomia. Durante la promozione del Single’s Day potete portarvelo a casa a 150,87 euro su AliExpress.

Ancora più conveniente Teclast P20HD, che monta un pannello da 10 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e offre connettività 4G per l’uso in mobilità. Grazie agli sconti lo pagherete appena 121,28 euro su AliExpress.

Per chi cerca un tablet entry level è disponibile Teclast P80, con schermo da 8 pollici, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, ottimo per navigare in rete e per qualche gioco, con un prezzo decisamente appetibile. Potete infatti acquistarlo a soli 61,76 euro su AliExpress.

Non mancano le occasioni per chi invece cerca un notebook, visto che Teclast ha pensato a tutti. Si parte con Teclast F15S, con schermo da 15,6 pollici, chipset Intel Apollo Lake, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con Windows 10 e un prezzo promozionale di appena 283,02 euro su AliExpress.

Chiudiamo con Teclast Plus F3, un notebook più compatto, grazie allo schermo da 14,1 pollici, con CPU Intel Gemini Lake affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Durante la promozione dell’11 novembre potete acquistarlo a 293,80 euro, sempre su AliExpress.

Potete trovare tutti i prodotti anche visitando la pagina dello store ufficiale di Teclast su AliExpress, raggiungibile al link sottostante.

Il Single’s Day di Teclast su AliExpress

Informazione Pubblicitaria