Disney+ lancia una nuova super offerta dedicata a coloro che non sono ancora abbonati o che non hanno un abbonamento attivo: in occasione del Disney+ Day, fissato per il 12 novembre 2021, in questi giorni è possibile attivare un abbonamento mensile con più del 75% di sconto.

Abbonamento mensile Disney+ in super offerta a 1,99 euro

Durante il mese di novembre, nel quale cade il Disney+ Day, sono tante le novità tra film e serie TV da vedere sulla piattaforma. Proprio il 12 novembre arriveranno infatti Jungle Cruise, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Dopesick, ma non solo. Il tutto diventa ancora più interessante per gli attuali non abbonati, che possono acquistare entro il 14 novembre 2021 il mensile con più del 75% di sconto, cioè a 1,99 euro invece che 8,99.

L’offerta è valida solo per chi non è attualmente abbonato e permette di accedere a tutti i contenuti disponibili sul catalogo senza limitazioni. È possibile vedere l’undicesima stagione di The Walking Dead e tutte le serie e i film targati Star, così come ovviamente tutti i contenuti Disney tra pellicole di animazione, serie Marvel, Star Wars e non solo.

Una volta terminato il mese al prezzo promozionale di 1,99 euro l’abbonamento proseguirà automaticamente al prezzo normale di 8,99 euro. Non manca la possibilità di disattivarlo prima del termine per non spendere un solo euro in più, oppure di attivare l’annuale a 89,99 euro (anziché 107,88). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto e attivare l’abbonamento entro il 14 novembre.

