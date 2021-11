Il team di sviluppatori di Microsoft sta testando una nuova modalità scura per l’app Office per Android e grazie alla build 16.0.14701.20036 di Office Insider Preview è possibile scoprire qualche interessante dettaglio al riguardo.

Le novità di Office Insider Build 16.0.14701.20036 per Android

Sono almeno due i miglioramenti importanti introdotti con tale release dell’applicazione, così come viene confermato dal changelog ufficiale pubblicato dagli sviluppatori, nel quale si fa riferimento ad esempio a Eagle Eye View, soluzione studiata per consentire agli utenti di passare facilmente da un file all’altro (in pratica, permette di visualizzare tutti i documenti attivi aperti).

La seconda novità introdotta con tale release è rappresentata da un miglioramento del supporto alla modalità scura di Word per Android: gli utenti, infatti, potranno “colorare di nero” tutta l’interfaccia, usufruendo così di un’esperienza di lettura più piacevole quando si trovano in luoghi bui (con un minore affaticamento per gli occhi).

La modalità scura può essere attivata nelle impostazioni del proprio dispositivo o andando nelle impostazioni dell’app e abilitandola per Word.

Come provare in anteprima le novità

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di Microsoft, dovete diventare dei tester, aderendo al relativo programma.

A tal riguardo è bene sapere che Office Insider per Android è disponibile in due livelli, il Canale Beta (ideale per coloro che vogliono usare le build più recenti per identificare i problemi e offrire feedback sulle nuove funzionalità ancora in fase di sviluppo, consapevoli dei possibili rischi associati all’uso di build non supportate) e il Canale Preview (ideale per coloro che vogliono ottenere l’accesso in anteprima alle nuove funzioni ma vogliono anche ricevere aggiornamenti meno frequenti e più stabili).

Per partecipare al programma di test delle app per Android è sufficiente accedere alla pagina dedicata (che trovate qui) e scegliere le applicazioni desiderate.

La versione stabile di Office per Android è disponibile nel Google Play Store: