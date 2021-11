Mancano ancora alcuni giorni al Single’s Day, la festa che l’11 novembre celebra i single con una scorpacciata di offerte speciali, che di fatto anticipano quelle del Black Friday in programma per fine mese. Tra i tanti store online che hanno lanciato oggi le proprie promozioni troviamo anche Gshopper, noto store online che opera principalmente dall’Europa.

Sono tantissime le promozioni in corso, e a fine articolo trovate il link per visitare la pagina speciale con i prodotti in offerta, ma oggi vogliamo segnalarvi le proposte più allettanti, che potranno servirvi anche come idee regalo per le festività natalizie. Vista i continui problemi di approvvigionamento che affliggono l’intera filiera di produzione tecnologica, se avete in programma regali Hi-Tech vi conviene affrettarvi con gli acquisti, a Natale potreste avere qualche brutta sorpresa.

Le migliori offerte di Gshopper per il Single’s Day

Partiamo dunque da POCO X3 Pro, in versione 8-256 GB, uno dei medio gamma più apprezzati del 2021. Dotato di un chipset Snapdragon 860, che lo pone tra i migliori della categoria, utilizza uno schermo da 6,67 pollici con refresh a 120 Hz, ha una ottima batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida a 33 watt, per averlo sempre pronto al momento del bisogno.

Grazie al coupon A6248F8C16 potete portarvelo a casa a soli 225 euro, 90 euro in meno del prezzo attuale su Amazon. La spedizione, il cui costo è incluso nel prezzo, avviene dai magazzini spagnoli, per cui dovreste ricevere lo smartphone nel giro di pochi giorni e iniziare a utilizzarlo immediatamente. Potete acquistare POCO X3 Pro su Gshopper a 1225 euro a questo indirizzo.

Se invece avete atteso la fine dell’anno per trovare ottimi prezzi sugli aspirapolvere senza filo, ecco l’occasione che stavate aspettando. Su Gshopper infatti potete acquistare Shunzao Z11 Max, realizzato da una delle tantissime compagnie che operano nell’ecosistema Xiaomi e da noi recensito poco tempo fa. Ha un motore elettrico a 125.000 giri al minuto che garantisce una forza aspirante pari a 26.000 Pa, per una pulizia profonda in tutta la casa.

E con Shunzao Z11 Max potete dire addio ai capelli attorcigliati attorno alla spazzola principale, visto che un sistema intelligente provvede a tagliarli per poter essere aspirati subito. Potete acquistare l’aspirapolvere cordless di Shunzao a 209 euro su Gshopper (su Amazon lo trovate a 299 euro), utilizzando il coupon 3194FA7ACA.

In questi mesi in cui il clima diventa più rigido siamo abituati ad accendere i termosifoni, provocando però spesso un calo dell’umidità in casa. Diventa quindi più difficile respirare, soprattutto la notte, con possibili conseguenze per la qualità del sonno. Con Deerma F628S, realizzato dalla compagnia che opera nell’ecosistema Xiaomi, è possibile avere l’aria sempre pulita e profumata.

Il piccolo dispositivo infatti è in grado di mantenere una determinata umidità in casa, senza rumori fastidiosi, e con il piccolo contenitore per oli essenziali è in grado di profumare l’aria rendendola più gradevole. Utilizzando il coupon 8760567B82 potete acquistare Deerma F628S a soli 28 euro invece di 79 euro su Gshopper.

Chiudiamo con quella che può essere un’ottima idea regalo, per sé stessi o per un familiare. Parliamo della smart TV Xiaomi P1, con schermo 4K da 32 pollici e Android TV. Le dimensioni sono perfette per il posizionamento in cucina, in camera ma anche in soggiorni di piccole dimensioni. È dotata di ricevitore DVB-T2 e DVB-S2, per ricevere il digitale terrestre e il segnale satellitare, ha due speaker stereo da 5 watt e una grande quantità di porte in ingresso e uscita, per collegare console, lettori Blue Ray, decoder e molto altro.

Utilizzando il codice 9744B36D96 potete acquistarla su Gshopper pagandola appena 215 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, visto che in Italia è solitamente venduta attorno ai 300 euro.

Ricordiamo che tutti i prodotti in vendita su Gshopper mostrano i prezzi IVA inclusa. Nel caso di prodotti spediti dall’Asia il prezzo include anche gli eventuali dazi doganali, quindi non avrete alcuna sorpresa. Nella maggior parte dei casi però i prodotti sono spediti dai magazzini europei, con tempi di consegna molto brevi. A seguire trovate il link alla pagina con le migliori offerte del Single’s Day su Gshopper.

