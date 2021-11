Il Black Friday è ormai alle porte e Cellular Line ha deciso di giocare d’anticipo e lanciare una serie di offerte sui suoi accessori, con prezzi ridotti fino al 50% fino al 28 novembre 2021.

Le offerte Cellular Line per il Black Friday sono già disponibili

Le offerte Cellular Line spaziano per un’ampia gamma di prodotti, con promozioni sulle cuffie TWS TUCK, caratterizzate da comandi touch e finiture cromate, ma anche sui modelli della linea AQL come ROAD (wireless in-ear), KYMA (Bluetooth con cancellazione attiva del rumore) e AQL SPORT CHALLENGE (pensate per gli allenamenti, vista la resistenza ad acqua e sudore): queste ultime sono infatti proposte a rispettivamente 29,95, 39,95 e 19,95 euro (tutte al 50%).

Gli sconti del noto marchio toccano poi i colorati speaker Bluetooth NUBE e FIZZY 2 (12,45 euro invece di 24,95), entrambi certificati IPX7. Ci sono anche diversi altri accessori per smartphone, come lo sterilizzatore a luce LED Hi-Gens (29,95 o 39,95 euro), disponibile pure con ricarica wireless integrata e in grado di emettere luce ultravioletta (99,9% dei batteri in 1 minuto), il power bank SHADE 5000 con USB Type-C e micro-USB (27,95 euro), e i caricabatterie wireless ARENA e PODIUM.

Per scoprire tutti i prezzi e le offerte pensate da Cellular Line potete recarvi sullo shop ufficiale dell’azienda o su quello del marchio AQL (per i prodotti audio). Allora, avete già trovato qualche accessorio di vostro gradimento? Nel caso stiate cercando altro potete consultare i nostri articoli dedicati qui in basso.

Potrebbe interessarti: migliori caricabatterie wireless: la nostra selezione

Offerte per categoria