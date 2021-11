Manca ancora poco più di una settimana al’11 novembre, giornata in cui si celebra il Single’s Day, una tradizione nata in Cina che negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Occidente. Tra i tanti produttori asiatici che parteciperanno all’evento troviamo anche Blackview, compagnia specializzata in rugged phone che negli ultimi tempi ha notevolmente espanso il proprio portfolio di soluzioni.

Le offerte di Blackview per il Single’s Day

Senza attendere la prossima settimana Blackview ha già lanciato le proprie promozioni, che coprono i cinque settori in cui opera: rugged phone, tablet, notebook, cuffie e smartphone con sconti che raggiungono il 44% rispetto al prezzo di listino. Vediamo dunque quali sono i prodotti in promozione e quali sono gli sconti a essi applicati.

I due modelli più interessanti sono indubbiamente Blackview BL6000 Pro e BL5000, entrambi dotati di connettività 5G e di specifiche di fascia medio alta. Il primo utilizza soluzioni pregiate, il secondo è pensato soprattutto per gli appassionati di gioco, ma entrambi sono pensati anche per chi lavora all’aperto o utilizza lo smartphone in ambienti difficili.

Blackview BL6000 è in promozione a 379,99 dollari (circa 328 euro) invece di 599,99 dollari, mentre il prezzo di Blackview BL5000 è di 299,99 dollari (circa 259 euro) invece di 499,99 dollari.

Sono molto in voga anche gli smartphone rugged dotati di fotocamera termica, in grado quindi di rilevare diverse fonti di calore, ideali per fotografare gli animali di notte ma anche per risolvere guasti in casa o all’aperto. Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta, con Blackview BV9900 Pro, Blackview BV9800 Pro e Blackview BV6000 Pro, messi volutamente in ordine di prezzo.

Gli sconti in questo caso vanno dal 20 al 38% e permettono di acquistare gli smartphone a prezzi molto competitivi. Blackview BV9900 Pro è in offerta a 399,99 dollari (345 euro) invece di 499,99 dollari, Blackview BV9800 Pro è acquistabile a 349,99 dollari (302 euro) invece di 449,99 dollari e infine Blackview BV6600 Pro può essere vostro a 249,99 dollari (216 euro) invece di 399,99 dollari.

Blackview Tab 10 è ideale per chi vuole uno schermo più grande di uno smartphone, con una ottima autonomia e con un prezzo contenuto. Grazie al sistema operativo Doke OS_P 1.0, basato su Android 11, allo schermo FullHD+ e alla batteria da 7.480 mAh avrete un dispositivo versatile, vista la presenza di uno slot dual SIM per garantire la connettività anche fuori casa.

Per la festa dei single Blackview Tab 10 è in offerta a 189,99 dollari (circa 164 euro) invece di 199,99 dollari.

Si chiama Blackview Acebook1 il primo notebook della compagnia cinese, caratterizzato da uno schermo FullHD da 14 pollici che insieme alla coppia di speaker stereo lo rende ideale anche per la visione di contenuti multimediali. Grazie all’utilizzo di una lega di alluminio per la realizzazione dello chassis il peso è contenuto in appena 1,3 Kg, con uno spessore di appena 16 millimetri.

Al proprio notebook Blackview ha riservato lo sconto più importante, pari al 44%, che vi permette di acquistarlo a 279,99 dollari (circa 242 euro) invece di 499,99 dollari.

Chi cerca un paio di cuffie true wireless dal buon rapporto prezzo/prestazioni può certamente rivolgersi alle Blackview AirBuds 5 Pro, dotate di tecnologia per la cancellazione attiva del rumore in grado di ridurre di 35 decibel i suoni esterni. Il design in-era è pensato per offrire il massimo comfort nell’utilizzo di tutti i giorni, con cinque diverse misure di gommini per adattarsi a qualsiasi utente.

Le Blackview AirBuds 5 Pro sono in offerta a 59,99 dollari (circa 52 euro) invece di 89,99 dollari.

Chiudiamo questa lunga carrellata di offerte con Blackview X5, uno smartwatch che coniuga un design elegante a numerose funzioni che faranno la gioia degli sportivi. È in grado di tracciare nove diverse attività, offre le classiche funzioni di fitness tracker, misura la qualità del sonno, permette di visualizzare le notifiche dallo smartphone e molto altro.

Grazie alla promozione attiva potete acquistare Blackview X5 a 39,99 dollari (circa 35 euro) invece di 59,99 dollari.

La promozione di Blackview per il Single’s Day è già attiva e si concluderà il prossimo 11 novembre. Per maggiori dettagli, e per scoprire tutto sui prodotti in promozione vi rimandiamo alla pagina dedicata all’evento sul sito di Blackview.

Informazione Pubblicitaria