Se passate molte ore al telefono a leggere messaggi, navigare sui social, chattare con i vostri amici o guardare video e serie TV, è molto probabile che almeno una volta avete avvertito uno strano dolore al vostro mignolo. L’arrivo degli smartphone con display sempre più ampi ha radicalmente cambiato il modo in cui reggiamo il telefono con una mano, portando il mignolo a trasformarsi nella base di appoggio della parte inferiore dello smartphone per darci la possibilità di continuare a fare swipe verso l’alto o verso il basso con il pollice.

Ecco alcuni consigli utili per evitare lo “smartphone pinkie”

Su Internet si fa sempre più utilizzo del termine “smartphone pinkie” come riferimento a quella condizione di dolore del mignolo derivante da un lungo utilizzo dello smartphone con una sola mano, in alcuni casi portando addirittura a piccoli infortuni e a ripercussioni lungo tutto il braccio. “Negli ultimi 5-10 anni, man mano che i telefoni si sono evoluti dal telefono cellulare a conchiglia standard o dal telefono cellulare Nokia, che sono molto più piccoli di questi mini computer di oggi, c’è stato un aumento delle lesioni da uso eccessivo e dei sintomi legati ai nervi“, sottolinea il dottor Duc Nguyen, chirurgo ortopedico della Johns Hopkins.

Utilizzare per molto tempo lo smartphone con una sola mano, magari costringendo il polso in un angolo innaturale e utilizzando il mignolo come perno su cui far gravare tutto il peso del telefono, può portare alla infiammazione dei tendini e altre condizioni poco piacevoli. Fortunatamente basta poco per evitare la comparsa di questi fastidi: utilizzare poco il telefono, fare stretching con le mani e i polsi, utilizzare le funzionalità presenti sugli smartphone Android ed Apple per impostare dei limiti di tempo e cambiare posizione ogni 10 o 15 minuti per almeno 5 minuti.

Se per motivi personali o di lavoro siete impegnati al telefono per molte ore al giorno, forse è il caso di prendere in considerazione di acquistare alcuni accessori come PopSocket; costano poco, meno di una pizza al ristorante, e vi garantiscono comodità e comfort.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!