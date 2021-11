Mancano pochi giorni al Global Shopping Festival che l’11 e 12 novembre vedrà una quantità impressionante di offerte su AliExpress, nota piattaforma di e-commerce online. Tra i protagonisti dell’evento troviamo anche UMIDIGI che ha già iniziato a distribuire coupon in attesa dei maxi sconti che nei due giorni dell’evento raggiungeranno il 70%.

Sconti, coupon e regali da UMIDIGI

A partire da oggi primo novembre lo store ufficiale di UMIDIGI su AliExpress permetterà di acquistare le cuffie AirBuds o lo smartwatch Uwatch 5 al prezzo di 0,99 dollari. Ogni giorno saranno disponibili dieci pezzi a partire dalla mezzanotte (ora cinese), i primi che arrivano potranno approfittare dell’offerta.

Fino al 10 novembre inoltre ci saranno 1.111 coupon da 11 dollari ciascuno, disponibili sullo store ufficiale presso AliExpress, per risparmiare sui propri acquisti. E ci sarà la possibilità di vincere 11 dei più recenti smartphone UMIDIGI, 11 cuffie TWS e 11 smartwatch, semplicemente commentando il tag #UMIDIGI1111 sui social media e condividendo il post con i propri amici. I risultati delle estrazioni saranno condivisi attraverso i canali social della compagnia cinese.

Alle 10:00 (ora italiana) del 10 e dell’11 novembre ci saranno due live streaming, nel corso dei quali saranno estratti 11 vincitori che si aggiudicheranno coupon del valore di 111 dollari per lo store ufficiale (il 10 novembre) e 11 vincitori che non pagheranno il proprio ordine (l’11 novembre).

L’11 e il 12 novembre, quando il Festival dello Shopping entrerà nel vivo, verrà regalato un UMIDIGI Uwatch 5 per tutti gli ordini superiori a 500 dollari, uno smartphone UMIDIGI BISON X10 per gli ordini superiori a 1.500 dollari e un tablet UMIDIGI A11 per gli ordini superiori a 3.000 dollari.

Prima di lasciarvi al video introduttivo dello Shopping Festival di UMIDIGI vi lasciamo tutti i link per accedere alle promozioni, insieme alle pagine social della compagnia:

